Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 52η φορά- «Σιντριβάνι» λάβας ύψος 150 μέτρων (βίντεο)

Το ηφαίστειο Κίλαουεα, στη Χαβάη, κατέγραψε την 52η έκρηξή του από τότε που ξεκίνησε η δραστηριότητά του τον Δεκέμβριο του 2024, με μια πηγή λάβας που ξεπέρασε τα 150 μέτρα ύψος και μια στήλη αερίων που έφτασε τα 5.800 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με πληροφορίες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).



Η έκρηξη ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 29 Ιουλίου στον κρατήρα Χαλεμαούμαου, που βρίσκεται στην κορυφαία καλντέρα του ηφαιστείου, και διήρκεσε 7,4 ώρες με συνεχή εκτόξευση λάβας.

Ο συνολικός όγκος του ηφαιστειακού υλικού που εκτοξεύθηκε ήταν περίπου 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αρκετός για να καλύψει περίπου το 50% του δαπέδου του κρατήρα Halemaʻumaʻu.

Το βόρειο τμήμα του κρατήρα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη δραστηριότητα του επεισοδίου 52. Από εκεί, η λάβα εκτοξεύθηκε σε ύψος περίπου 150 μέτρων, ενώ ο ρυθμός εκροής — δηλαδή η ταχύτητα με την οποία αναδύθηκε το λιωμένο υλικό — έφτασε στο μέγιστο των 268 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Ο νότιος αγωγός, αντίθετα, δεν προκάλεσε πραγματική εκτόξευση, αν και εξέπεμψε φλόγες κατά τα τελευταία λεπτά της έκρηξης.

Η USGS διευκρίνισε ότι, στα τελευταία τέσσερα λεπτά του φαινομένου, και οι δύο αγωγοί απελευθέρωσαν αέρια και φλόγες πριν από τη λήξη του επεισοδίου.

Οι ροές λάβας περιορίστηκαν στο εσωτερικό του κρατήρα και στο νοτιοδυτικό τμήμα της καλντέρας Καλουαπέλε, χωρίς να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές.

Η στήλη αερίων και τέφρας που δημιουργήθηκε από το επεισόδιο 52 έφτασε τα 5.800 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με δεδομένα ραντάρ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), αν και κατέβηκε σταδιακά μέχρι να σταθεροποιηθεί σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων και 120 μέτρων πάνω από το έδαφος. Εντοπίστηκε λεπτή τέφρα σε περιοχές δημόσιας πρόσβασης του Εθνικού Πάρκου των Ηφαιστείων της Χαβάης, αν και η USGS επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν στερεά θραύσματα μάγματος σε καμία κατοικημένη περιοχή. Το επίπεδο ηφαιστειακής επιφυλακής παραμένει στο «Κίτρινο» (ADVISORY), το δεύτερο επίπεδο στην κλίμακα τεσσάρων επιπέδων της USGS, το οποίο υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα πάνω από τα κανονικά επίπεδα βάσης.





Ο κωδικός αεροπορίας για πτήσεις στην περιοχή παραμένει επίσης στο κίτρινο.

Μετά τη λήξη του επεισοδίου 52, το ηφαίστειο Κίλαουεα δεν βρίσκεται σε έκρηξη, αλλά οι μετρήσεις των σεισμογράφων και των κλισιομέτρων που είναι εγκατεστημένα στην κορυφή υποδηλώνουν ότι η δραστηριότητα ενδέχεται να ξαναρχίσει. Παράλληλα, εντοπίστηκε ένας σεισμικός παλμός χαμηλής συχνότητας, χαρακτηριστικός της περιόδου παύσης μεταξύ των επεισοδίων.

Το Κίλαουεα παραμένει ενεργό κατά διαστήματα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, με εκρήξεις που προέρχονται από τους δύο αγωγούς στο Χαλεμαούμαου. Κάθε επεισόδιο εκτόξευσης διαρκεί συνήθως λιγότερο από 12 ώρες, ενώ οι περίοδοι παύσης μεταξύ των επεισοδίων μπορεί να διαρκέσουν πάνω από τρεις εβδομάδες. Η έκρηξη που προηγήθηκε του επεισοδίου 52 συνέβη στις 15 Ιουλίου και διήρκεσε οκτώ ώρες

Η USGS επισήμανε ότι η απότομη μετάβαση από αποσυμπίεση σε διόγκωση στο τέλος του επεισοδίου 52, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη λάμψη των αεραγωγών, υποδηλώνει ότι το επεισόδιο 53 είναι πιθανό, αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για τον καθορισμό ενός χρονικού πλαισίου πρόβλεψης.

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