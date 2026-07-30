Ελλάδα – Ισπανία 66-69: Η Εθνική Εφήβων γνώρισε οδυνηρή ανατροπή από το +29 απέναντι στην Ισπανία και έχασε το όνειρο της τετράδας

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Η Εθνική Εφήβων έκανε το τέλειο πρώτο μέρος, όμως κατέρρευσε μετά το 25′ και γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 69-66 για τα προημιτελικά του EuroBasket U18.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με σπασμένα τα φρένα κάνοντας τη ρόχα να τα χάσει.

Το ένα λάθος των Ισπανών διαδεχόταν το άλλο και η γαλανόλευκη έχτισε πάνω στο μομέντουμ που δημιούργησε.

Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +16 (29-13), ενώ πήγε στα αποδυτήρια με 22 πόντους προβάδισμα (48-26), ενώ προηγουμένως είχε φτάσει στο +29 (48-19).

Μετά από αυτό το αδιανότητο πρώτο μέρος η Εθνική έπρεπε να διαχειριστεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι Ισπανοί αναμενόμενα θα αντιδρούσαν. Ανάγκασαν την ελληνική ομάδα σε τέσσερα λεπτά χωρίς εντός παιδιάς στο φινάλε της τρίτης περιόδου και πλησίασαν (59-43).

Χωρίς σκορ έμεινε και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου η Εθνική με τη ρόχα να φτάνει σε μονοψήφια διαφορά (59-50).

Το μπλακ άουτ της γαλανόλευκης συνεχίστηκε με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τελικά σε 63-63 και στη συνέχεια να παίρνουν προβάδισμα.

Η ψυχολογία είχε αλλάξει στρατόπεδο με αποτέλεσμα η Εθνική να γνωρίσει μία οδυνηρή ήττα.

Έτσι θα διεκδικήσει στα νοκ άουτ κατάταξης των θέσεων 5 ως 8 την πολύτιμη πέμπτη θέση, η οποία δίνει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 που θα γίνει το 2027 που θα γίνει στην Τσεχία.

Το Ισραήλ που ηττήθηκε από τη Σλοβενία θα είναι ο αντίπαλο της ελληνικής ομάδας.

Στη μεταξύ τους αναμέτρηση στους ομίλους οι Ισραηλινοί είχαν επικρατήσει 93-84 στην παράταση (77-77 κ.δ.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-13, 48-26, 59-43, 66-69

Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Προημιτελικοί (30/7)

Προημιτελικός 1: Ισραήλ – Σλοβενία 87-95

Προημιτελικός 2: Ελλάδα – Ισπανία 66-69

Προημιτελικός 3: Γαλλία – Γερμανία (21:30)

Προημιτελικός 4: Τουρκία – Ιταλία (19:00)

Ημιτελικοί (1/8)

Ημιτελικός 1: Σλοβενία – Ισπανία

Ημιτελικός 2: Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

Τελικός (2/8)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2