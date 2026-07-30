Κύπελλο μπάσκετ: Ηρόδοτος – Ρέθυμνο και Πλατανιάς-Ανδρογέας

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών μπάσκετ για τις πρώτες φάσεις και φτάνοντας μέχρι το UNICEF Trophy, εκεί όπου οι ομάδες του Final 4 θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ο Ηρόδοτος θα υποδεχτεί το Ρέθυμνο Cretan Kings και όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει για την 2η αγωνιστική, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το νικητή του ζευγαριού του Πεύκη – Ν. Ιωνία.





Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.

Σωματεία National League 2 (Νότος)



Κυριακή 13/09/26 – 1η αγωνιστική



Ηρόδοτος – Ρέθυμνο

Πεύκη – Ν. Ιωνία



Άρης Πετρούπολης – Μανδραικός



Ακ. Σχηματαρίου Πρωτέας – Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Οποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει για την 2η αγωνιστική, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο «Μ. Μερκούρη», τον νικητή του ζευγαριού του Πεύκη – Ν. Ιωνία.

Πλατανιάς-Ανδρογέας στις γυναίκες

Tο Women’s Leagues Cup αποτελείται από ομάδες σε WBL2 (Ανδρογέας και Πλατανιάς και WNL σε Βορρά και Νότο, με τις ομάδες της κάθε περιφέρειας να αγωνίζονται μεταξύ τους. Την αρχή κάνουν οι ομάδες του Νότου το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026, με την Α’ Φάση να ολοκληρώνεται σε Βορρά και Νότο στις 20 Σεπτεμβρίου.



Η Β’ Φάση, από την οποία θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού, θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ θα γνωστοποιηθούν αργότερα ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού.

1η αγωνιστική, Κυριακή 13/09/2026



1. ΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ



2. ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ



3. ΖΑΟΝ - ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΣ

2η αγωνιστική, Κυριακή 20/09/2026



4. ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 3 - ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 1

ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α2 & Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΡΡΑ



1η Αγωνιστική, Κυριακή 20/09/2026



5. ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ



6. ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ



Β’ ΦΑΣΗ, Νότος, Κυριακή 27/09/2026



7. ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 4 - ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 2



Β’ ΦΑΣΗ, Βορράς, Κυριακή 27/09/2026



8. ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 6 - ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 5



Γ’ ΦΑΣΗ – ΤΕΛΙΚΟΣ Women’s Leagues Cup



9. Εκκρεμεί - Εκκρεμεί