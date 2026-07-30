Ανέβαλαν το γλέντι με τον Σαμόλη και μοίρασαν 2.000 σουβλάκια στους πυρόπληκτους

Mετά τον θάνατο των δυο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη Κρητική βραδιά της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με τον γνωστό λυράρη Γρηγόρη Σαμόλη.

Σύμφωνα με το maleviziotis.gr, η διοίκηση της Α.Ε. Μοιρών, σε συνεννόηση με τον λυράρη, αποφάσισε να μεταθέσει την εκδήλωση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Μοιρών, δείχνοντας σεβασμό στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η περιοχή.

Ωστόσο, η προσφορά του συλλόγου δεν σταμάτησε εκεί. Τα τρόφιμα που είχαν ήδη προετοιμαστεί για τη βραδιά δεν έμειναν ανεκμετάλλευτα, αλλά διατέθηκαν για τη στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, τα 2.000 σουβλάκια, οι 20 κιλά τηγανητές πατάτες και οι 300 σαλάτες που είχαν ετοιμαστεί για την εκδήλωση προσφέρθηκαν στους πυρόπληκτους, μεταφέροντας ένα μήνυμα έμπρακτης συμπαράστασης.

Διαβάστε επίσης

Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της

Γιώργος Χρανιώτης: "Ο Θεός δεν έχει να κάνει με θρησκείες"