Στο Ηράκλειο η Διοίκηση της ΔΥΠΑ

Όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους ανέργους και τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Ανεργίας, αναμένεται να τεθούν από το ΕΚΗ στην αποψινή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί σήμερα το απόγευμα με τη διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σημείο αιχμής για το ΕΚΗ είναι η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ, η οποία περιορίζει τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών στο 50% και ελέγχει τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αναγκών όπως τα τρόφιμα.

Η διαχείριση αυτή όπως είναι φυσικό περιορίζει την οικονομική ρευστότητα των ανέργων για πάγιες υποχρεώσεις που δεν δέχονται κάρτες και λειτουργεί εντελώς περιοριστικά όπως έχει καταγγείλει το ΕΚΗ. Στην αποψινή συνεδρίαση αναμένεται να τεθεί και το κρίσιμο ζήτημα της επέκτασης της διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας για τους εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους σε όλο το διάστημα των «νεκρών» μηνών.

Επίσης θα ζητηθεί η αύξηση του ποσού της επιδότησης, καθώς και να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας με τη θέσπιση αφορολόγητου ορίου που διεκδικεί ο κλάδος. Το ΕΚΗ ξεκαθαρίζει ότι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας



των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μην αποδεκατιστεί ο κλάδος που δοκιμάζεται τόσο σκληρά με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλο οι εργαζόμενοι τον τουρισμό ακριβώς επειδή δεν έχουν την αναγκαία στήριξη από το κράτος αφού δεν αντέχουν άλλο την ανασφάλεια τα εξαντλητικά ωράρια και την εγκατάλειψη τους χειμερινούς μήνες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιώσουν.

Παράλληλα ένα από τα σημαντικά θέματα που πρόκειται να τεθούν στη συνάντηση είναι το γεγονός ότι η ηγεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δεν ενέκρινε την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΚΗ παρά το γεγονός ότι έχει τεκμηριωθεί πόσο αναγκαίο είναι να γίνουν ριζικές παρεμβάσεις στο κτήριο.

Όπως είναι γνωστό η ΔΥΠΑ μετά από ισχυρότατες πιέσεις περιορίστηκε σε μία πιο επιδερμική αποκατάσταση που έδωσε λύση στα σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας που είχαν ανακύψει με την πτώση σοβάδων.

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