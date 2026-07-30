"Βούλιαξε" το Σκαλάνι στο 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών: Πάνω από 2.000 οι επισκέπτες (εικόνες)

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Μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον δημιούργησε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σκαλανίου, το οποίο ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η εκδήλωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών, θέτοντας γερές βάσεις για να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής.

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Κοσμοσυρροή για την ελληνική παράδοση

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, μετατρέποντάς τον σε μια μεγάλη αγκαλιά για την ελληνική μουσική και τον χορό.

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Άνθρωποι όλων των ηλικιών ενώθηκαν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη διαχρονικότητα της τοπικής ταυτότητας.

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Οι εθελοντές στην «πρώτη γραμμή»

Η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας υπήρξε υποδειγματική. Περισσότεροι από 80 εθελοντές εργάστηκαν ακούραστα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρασμα του φεστιβάλ.

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Με ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση, η προσφορά τους αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να καταφέρει μια κοινότητα όταν συνεργάζεται με κοινό όραμα.

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Μια υπόσχεση για το μέλλον

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές: Εθελοντές, χορευτές, μουσικούς, συλλόγους, χορηγούς και υποστηρικτές. Παράλληλα έδωσε υπόσχεση για τη συνέχεια, δεσμευόμενο να ανανεώσει το ραντεβού για το επόμενο φεστιβάλ με ακόμη μεγαλύτερο μεράκι.

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