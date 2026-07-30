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ΚΡΗΤΗ

"Βούλιαξε" το Σκαλάνι στο 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών: Πάνω από 2.000 οι επισκέπτες (εικόνες)

σκαλανι φεστιβαλ χορου
clock 13:36 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον δημιούργησε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σκαλανίου, το οποίο ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η εκδήλωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών, θέτοντας γερές βάσεις για να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

Κοσμοσυρροή για την ελληνική παράδοση

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, μετατρέποντάς τον σε μια μεγάλη αγκαλιά για την ελληνική μουσική και τον χορό.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

Άνθρωποι όλων των ηλικιών ενώθηκαν σε μια γιορτή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη διαχρονικότητα της τοπικής ταυτότητας.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

Οι εθελοντές στην «πρώτη γραμμή»

Η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας υπήρξε υποδειγματική. Περισσότεροι από 80 εθελοντές εργάστηκαν ακούραστα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρασμα του φεστιβάλ.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

Με ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση, η προσφορά τους αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να καταφέρει μια κοινότητα όταν συνεργάζεται με κοινό όραμα.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

Μια υπόσχεση για το μέλλον

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές: Εθελοντές, χορευτές, μουσικούς, συλλόγους, χορηγούς και υποστηρικτές. Παράλληλα έδωσε υπόσχεση για τη συνέχεια, δεσμευόμενο να ανανεώσει το ραντεβού για το επόμενο φεστιβάλ με ακόμη μεγαλύτερο μεράκι.

σκαλανι φεστιβαλ χορου

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