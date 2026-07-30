Έκτακτες ενισχύσεις με τροπολογία για τους πληγέντες παραγωγούς του Ιουλίου 2026

Η κυβέρνηση καταθέτει επείγουσα τροπολογία στη Βουλή για την άμεση οικονομική στήριξη των Ελλήνων παραγωγών.

Η νέα αυτή νομοθετική παρέμβαση έρχεται ως απάντηση στις εκτεExtendedταμένες καταστροφές που προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026 στην αγροτική παραγωγή της χώρας. Μέσω της επέκτασης υφιστάμενων διατάξεων, ενεργοποιείται ένας δοκιμασμένος μηχανισμός κρατικών ενισχύσεων με στόχο την ταχύτατη ανακούφιση των πληγέντων.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026 προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 5062/2023, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής και το φυτικό κεφάλαιο στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και στις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Παράλληλα, διατηρείται το ειδικό καθεστώς προστασίας των ενισχύσεων, καθώς αυτές θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

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