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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τραγωδία στην άσφαλτο με δύο νεκρούς!

εκαβ νυχτα
clock 09:41 | 30/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ, με δύο νεκρούς σετροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των Χανίων.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 34 ετών από την Αλβανία, εξετράπη της πορείας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο κινούνταν από τον Ταυρωνίτη με κατεύθυνση προς το Κολυμπάρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει με σφοδρότητα σε προστατευτική μπάρα του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τους δύο άνδρες ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Τροχαίο Δυστυχημα Βοακ Εκαβ
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