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GOSSIP - LIFESTYLE

Νίνο – Ζόζεφιν: Έκαναν ξανά unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

ζοζεφιν
clock 09:00 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό πως η Ζόζεφιν και ο Νίνο είναι ξανά μαζί μετά τον χωρισμό της. Ωστόσο, ερωτηματικά γεννήθηκαν μετά την απόφασή τους να κάνουν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, επομένως ένα unfollow από μόνο του δεν μπορεί να επιβεβαιώσει μια κρίση ή έναν χωρισμό σε μια σχέση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως ο Νίνο δεν ακολουθεί και κανέναν άλλο λογαριασμό

Η  σχέση της Ζόζεφιν και του Νίνο έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2023. Το 2024, η Ζόζεφιν αποκάλυψε πως παρέμειναν χωριστά για περίπου οκτώ μήνες και ότι η ίδια ανέλαβε την ευθύνη για όσα είχαν οδηγήσει στη ρήξη τους.

ζοζειφν

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Νίνο Ζοζεφίν
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