Νίνο – Ζόζεφιν: Έκαναν ξανά unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram

Πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό πως η Ζόζεφιν και ο Νίνο είναι ξανά μαζί μετά τον χωρισμό της. Ωστόσο, ερωτηματικά γεννήθηκαν μετά την απόφασή τους να κάνουν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, επομένως ένα unfollow από μόνο του δεν μπορεί να επιβεβαιώσει μια κρίση ή έναν χωρισμό σε μια σχέση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως ο Νίνο δεν ακολουθεί και κανέναν άλλο λογαριασμό

Η σχέση της Ζόζεφιν και του Νίνο έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2023. Το 2024, η Ζόζεφιν αποκάλυψε πως παρέμειναν χωριστά για περίπου οκτώ μήνες και ότι η ίδια ανέλαβε την ευθύνη για όσα είχαν οδηγήσει στη ρήξη τους.

Image

Διαβάστε επίσης

Φιλίνη: «Η Μαίρη Λίντα θα προτιμούσε να βρισκότανε σπίτι της και όχι στο γηροκομείο»

Παππά: "Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική, με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα"