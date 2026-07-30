Conference League: Έτοιμος για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι απόψε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (30/7-21:30) την Πάκσι για τη ρεβάνς της φάσης του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι πράσινοι στο πρώτο παιχνίδι είχαν πάρει τη νίκη με 2-1 στην Ουγγαρία και έχουν το πρώτο χέρι για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να σφραγίσει την πρόκριση για τον τρίτο γύρο, όπου περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948, με τον προπονητής του, Τζέικομπ Νίστρουπ να εμφανίζεται αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου: «Εγώ και το σταφ έχουμε αναλύσει πολύ καλά την Πάκσι. Είναι μία ομάδα που έχει παίξει πολλά λεπτά μαζί και με τον ίδιο προπονητή. Πιέζουν καλά ψηλά, είναι καλοί στις στατικές φάσεις. μάχονται. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλό ή κακό το αποτέλεσμα. Μας δίνει όμως ένα πλεονέκτημα. Είμαστε το φαβορί και θέλουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας»

Η ώρα και το κανάλι



Το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ουγγρική ομάδα θα μεταδοθεί στις 21:30 από το ΣΚΑΪ.

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