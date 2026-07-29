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Μουσική βραδιά στο Πάρκο Γεωργιάδη την 1η Αυγούστου - Ελεύθερη είσοδος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
clock 23:10 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία υπέροχη μουσική βραδιά θα περάσουν όσοι βρεθούν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη, το Σάββατο 1η Αυγούστου και ώρα 20:00. Αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια θα ερμηνεύσει η Μαρίνα Λαουμτζή (τραγούδι) και ο Χριστόφορος Γκόγκολος (τραγούδι και κιθάρα), με τον Λευτέρη Μαρκοδημητράκη στο μπουζούκι. 

Στην δροσιά του Πάρκου Γεωργιάδη, στην «καρδιά» του καλοκαιριού, θα πραγματοποιηθεί μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, την συνδιοργάνωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μελωδία 106,6 και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

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