Δεντρολίβανο: Αν ξεραθεί, δεν φταίει πάντα η έλλειψη νερού

Το δεντρολίβανο θεωρείται ένα από τα πιο ανθεκτικά αρωματικά φυτά, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που αρχίζει να ξεραίνεται χωρίς προφανή λόγο. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη νερού, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πραγματική αιτία είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με βοτανολόγους και έμπειρους κηπουρούς, το υπερβολικά πλούσιο υπόστρωμα και η αυξημένη υγρασία γύρω από τις ρίζες είναι από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του φυτού.

Το συχνότερο λάθος στην καλλιέργεια του δεντρολίβανου



Ο βιολόγος και βοτανικός Μαρτίν, από τη Σχολή Θετικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες, εξηγεί ότι αρκετοί αντιμετωπίζουν το δεντρολίβανο σαν φυτό που χρειάζεται διαρκώς υγρό και ιδιαίτερα πλούσιο χώμα.

Ωστόσο, αυτή η πρακτική μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η μεγάλη ποσότητα οργανικής ύλης ή κομπόστ συγκρατεί νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι ρίζες να παραμένουν συνεχώς βρεγμένες. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σήψης του ριζικού συστήματος και οδηγεί σταδιακά στο μαράζωμα του φυτού.

Το ιδανικό χώμα για υγιές δεντρολίβανο



Για καλύτερη ανάπτυξη, οι ειδικοί προτείνουν ένα πιο ελαφρύ και καλά στραγγιζόμενο υπόστρωμα.

Μια απλή αναλογία που βοηθά στην καλύτερη αποστράγγιση είναι:

3 μέρη χώματος



1 μέρος άμμου



Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται ευκολότερα η περίσσεια νερού και οι ρίζες αερίζονται καλύτερα, κάτι που συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη του φυτού.

Ποια γλάστρα είναι η καλύτερη επιλογή



Εκτός από το χώμα, σημαντικό ρόλο παίζει και η γλάστρα.

Οι πήλινες γλάστρες θεωρούνται ιδανικές, επειδή το πορώδες υλικό τους επιτρέπει στην υγρασία να εξατμίζεται πιο εύκολα, μειώνοντας τον κίνδυνο υπερβολικού ποτίσματος.

Αν επιλεγεί πλαστική γλάστρα, θα πρέπει να διαθέτει αρκετές οπές αποστράγγισης στη βάση. Επιπλέον, η ύπαρξη μικρών ανοιγμάτων και στα πλαϊνά μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην απομάκρυνση του περιττού νερού.

Το σωστό κλάδεμα βοηθά το φυτό να αναπτυχθεί



Η πυκνή ανάπτυξη των κλαδιών μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα. Όταν το εσωτερικό του φυτού δεν φωτίζεται επαρκώς και ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά, οι εσωτερικοί βλαστοί αρχίζουν να ξεραίνονται και τα φύλλα πέφτουν.

Για τα νεαρά φυτά συνιστάται η χρήση μικρών στηριγμάτων, ώστε τα κλαδιά να ανοίγουν απαλά προς τα έξω με τη βοήθεια ενός μαλακού κορδονιού. Έτσι, το φως και ο αέρας φτάνουν σε ολόκληρο το φυτό, ευνοώντας την υγιή ανάπτυξή του.

Τι να ελέγξετε πριν αυξήσετε το πότισμα



Αν παρατηρήσετε ότι το δεντρολίβανό σας αρχίζει να ξεραίνεται, μην βιαστείτε να το ποτίσετε περισσότερο. Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, ελέγξτε:

αν το χώμα αποστραγγίζει σωστά το νερό,



αν η γλάστρα διαθέτει επαρκείς οπές αποστράγγισης,



αν το φυτό δέχεται αρκετό φως και αερίζεται σωστά.



Σε πολλές περιπτώσεις, η μείωση της υγρασίας γύρω από τις ρίζες και η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας αρκούν για να ανακτήσει το δεντρολίβανο τη ζωτικότητά του και να συνεχίσει να αναπτύσσεται φυσιολογικά.

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