Το λάθος που κάνουμε με τα φυτά και γίνονται καφέ τα φύλλα

Τα φυτά αποτελούν αγαπημένη επιλογή για τη διακόσμηση κάθε περιβάλλοντος. Για να διατηρούν όμως τη ζωντάνια και την ομορφιά τους, είναι απαραίτητο να λαμβάνουν τη σωστή φροντίδα.

Στην πραγματικότητα, τα ίδια τα φυτά μπορούν να «δείξουν» πότε κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της κατάστασής τους είναι τα φύλλα, καθώς οι αλλαγές στην εμφάνισή τους αποκαλύπτουν συχνά προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Γιατί οι άκρες των φύλλων γίνονται καφέ και ξεραίνονται

Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι οι καφέ και ξερές άκρες στα φύλλα αποτελούν ένδειξη ότι το φυτό χρειάζεται περισσότερο νερό. Ωστόσο, ο ειδικός στα φυτά Άλβαρο Πεδρέρα επισημαίνει ότι αυτή η εξήγηση δεν είναι πάντα σωστή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολλές περιπτώσεις η αιτία είναι η χαμηλή υγρασία του αέρα μέσα στο σπίτι. Η συνεχής χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού, αλλά και η τοποθέτηση του φυτού σε ακατάλληλο σημείο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα ξηρό περιβάλλον με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται.

Ο Άλβαρο Πεδρέρα εξηγεί ότι ο ξηρός αέρας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αλλά συχνά παραγνωρισμένους παράγοντες που ταλαιπωρούν τα φυτά, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης. Αν, εκτός από τις ξεραμένες άκρες, παρατηρήσετε αργή ή καθόλου ανάπτυξη, φύλλα που κατσαρώνουν ή γίνονται πιο εύθραυστα, τότε είναι πιθανό η χαμηλή υγρασία να είναι η βασική αιτία του προβλήματος.

Τρόποι για να αυξήσετε την υγρασία

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες γύρω από τα φυτά, ο ειδικός προτείνει να τοποθετούνται αρκετές γλάστρες κοντά η μία στην άλλη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πιο υγρό κλίμα, καθώς τα φυτά απελευθερώνουν υγρασία μέσω της διαδικασίας της διαπνοής.

Μια ακόμη αποτελεσματική επιλογή είναι η χρήση υγραντήρα στον χώρο όπου βρίσκονται τα φυτά, ιδιαίτερα όταν το περιβάλλον είναι πολύ ξηρό. Επίσης προτείνεται ο τακτικός ψεκασμός των φύλλων με νερό, καθώς πρόκειται για μια απλή πρακτική που συμβάλλει στη διατήρηση της απαραίτητης υγρασίας γύρω από το φυτό.

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