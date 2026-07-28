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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στα Φαβριανά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

πυροσβέστες
clock 19:32 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη ύφεση βρίσκεται πλέον το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Φαβριανά της κοινότητας Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν μαζική από τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν: 10 πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο και να το θέσουν υπό έλεγχο πριν λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Αυτή την ώρα, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και διενεργούν διαβροχή, προκειμένου να εξαλείψουν τυχόν μικροεστίες. Η επιφυλακή είναι αυξημένη, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων λόγω των καιρικών συνθηκών.

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