Ηράκλειο: "Μεταμορφώνεται" η πόλη με έργα πρασίνου και ασφαλτοστρώσεις (εικόνες - βίντεο)

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Σε ρυθμούς καθημερινών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών κινείται ο Δήμος Ηρακλείου, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός για τη συντήρηση του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, η τοπική επικαιρότητα σημαδεύεται από δικαστικές εξελίξεις σε μια σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών.Εντατικός καλλωπισμός και πράσινο σε όλη την πόλη.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου πραγματοποιούν εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και εξωραϊσμού σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες αναμένεται να επεκταθούν άμεσα σε πάρκα, πλατείες, σχολικά συγκροτήματα, καθώς και στις δενδροστοιχίες ολόκληρου του δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Ενετικά Τείχη, ένα από τα πιο ιστορικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική τους αναβάθμιση.

Νέες ασφαλτοστρώσεις στη Θέρισο

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών με στοχευμένες οδικές παρεμβάσεις.

Αυτή την περίοδο, τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται στην περιοχή της Θερίσου, όπου εξελίσσονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τρεις κεντρικούς δρόμους της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, με σκοπό την ασφαλέστερη μετακίνηση οδηγών και πεζών.

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