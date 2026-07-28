Σπουδαία προσθήκη για τον Εργοτέλη με Σπύρο Σκόνδρα

Ο Εργοτέλης ανακοίνωσε την απόκτηση του Σπύρου Σκόνδρα, ενός ποδοσφαιριστή που συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόλογες και ποιοτικές περιπτώσεις της κατηγορίας και αποτελεί μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου για την ομάδα.Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προσφέροντας μία ακόμη ποιοτική λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή του Εργοτέλη.

Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, προσφέροντας μία ακόμη ποιοτική λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή του Εργοτέλη.

Ο Σπύρος Σκόνδρας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Ελπίδες Αγρινίου, πριν ενταχθεί στην ακαδημία του Παναιτωλικού, όπου εξελίχθηκε μέσα από όλα τα αναπτυξιακά τμήματα και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2020-2021. Ακολούθησαν η Επισκοπή, η ΑΕΚ Β', με την οποία αγωνίστηκε στη Super League 2, η Παναχαϊκή, η Ελλάς Σύρου και, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Παναργειακός.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μετρά ήδη 67 συμμετοχές στη Super League 2, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας U17, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ποιότητα, τη συνέπεια και τις σημαντικές αγωνιστικές παραστάσεις που έχει στο ενεργητικό του.

Η απόκτηση του Σπύρου Σκόνδρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού αγωνιστικού σχεδιασμού, καθώς προσθέτει στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από υψηλότερες κατηγορίες, προσωπικότητα και χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας που έχουν ήδη αποκτηθεί, τους ταλαντούχους νεαρούς αθλητές και τον βασικό κορμό της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα ποιοτικού και ανταγωνιστικού συνόλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη, ο Σπύρος Σκόνδρας ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πλέον στην οικογένεια του Εργοτέλη. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ομάδας και είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, ώστε να την ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να φορέσω τη φανέλα ενός τόσο ιστορικού συλλόγου και στόχος μου είναι να βοηθήσω τον Εργοτέλη να έχει μια επιτυχημένη χρονιά, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Εύχομαι να έχουμε υγεία και, όλοι μαζί, να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα.»