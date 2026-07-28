Έστησε τη... Σαντορίνη στην αυλή του: Ξόδεψε 10.000 λίρες και το αποτέλεσμα είναι μαγικό!

Ο 48χρονος Ελβετός δημιουργός περιεχομένου Μάικλ Σέρερ (Michael Scherrer) μετέτρεψε την αυλή του στη λίμνη Κωνσταντία της Ελβετίας σε ένα εντυπωσιακό, μικροσκοπικό ελληνικό χωριό, ξοδεύοντας 10.000 λίρες (περίπου 12.000 ευρώ).Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, ιδιόκτητου «θεματικού πάρκου» που κατασκευάζει στον κήπο του, το συνολικό κόστος του οποίου αγγίζει τις 20.000 λίρες.

Οι λεπτομέρειες του μικροσκοπικού χωριού:

Η ελληνική γωνιά εκτείνεται σε έναν χώρο μόλις 15x15 μέτρων. Το σκηνικό είναι εμπνευσμένο από τη Μεσόγειο και περιλαμβάνει πλακόστρωτα δρομάκια, ολόλευκους τοίχους και μπλε παντζούρια. Διαθέτει το δικό του παραδοσιακό μπαρ. Λόγω της κλίμακας, ο χώρος είναι τόσο συμπαγής που οι επισκέπτες δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι με άνεση, αλλά ο δημιουργός σχεδιάζει να τοποθετήσει ένα κρεβάτι την άνοιξη για να το χρησιμοποιήσει ως ξενώνα.Διάρκεια Κατασκευής: Χρειάστηκε ένας χρόνος εργασίας.

Η ολοκλήρωση καθυστέρησε λόγω των αυστηρών ελβετικών πολεοδομικών κανόνων και του βαρύ χειμώνα.Το υπόλοιπο πάρκο του Σέρερ περιλαμβάνει επίσης μια ιρλανδική παμπ, παραμυθένια σοκάκια, έναν ιαπωνικό κήπο και χώρους με θέμα το Halloween

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