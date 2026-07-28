Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο στην οδό Έβανς – Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (28/7) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη μικρή οδό Έβανς, απέναντι από υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας προχωρούν στον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας του διατηρητέου κτιρίου.

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