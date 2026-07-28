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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο στην οδό Έβανς – Αποκλείστηκε η περιοχή

μικρή Έβανς
clock 10:37 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (28/7) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αποκολλήθηκαν τμήματα από διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη μικρή οδό Έβανς, απέναντι από υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

Για λόγους ασφαλείας, ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχήματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας προχωρούν στον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας του διατηρητέου κτιρίου.

μικρή Έβανς

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Έβανς διατηρητεο κτιριο
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