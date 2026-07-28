«How to Kill Melania Trump»: Σάλος με ιρανικό βίντεο που περιγράφει σενάρια δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παρουσιάζει υποθετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να δολοφονηθεί η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Το υλικό, που αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις, αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιου της, Μπάρον Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Με τίτλο «How to Kill Melania Trump», το βίντεο επιχειρεί να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, τις «αδυναμίες» της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας.

Στο περιεχόμενό του χρησιμοποιούνται πληροφορίες που είναι ήδη δημόσια διαθέσιμες, όπως τα κωδικά ονόματα του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοπομπή της, αλλά και από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου συνηθίζει να πραγματοποιεί αγορές.

Το βίντεο κατονομάζει ακόμη και καταστήματα γνωστών οίκων μόδας που φέρεται να επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι έξοδοί της για ψώνια θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κατάλληλους στόχους για επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας». Παράλληλα, γίνεται αναφορά ακόμη και στη χρήση νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων που ενδεχομένως θα αγόραζε.

Απειλές και κατά του Μπάρον Τραμπ

Στο τέλος του βίντεο περιλαμβάνεται και ευθεία απειλή κατά του 20χρονου Μπάρον Τραμπ.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τόσο η Μελάνια όσο και ο Μπάρον Τραμπ προστατεύονται σε μόνιμη βάση από την αμερικανική Μυστική Υπηρεσία (Secret Service). Παράλληλα, όλα τα ακίνητα της οικογένειας Τραμπ, όπως ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ και το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, διαθέτουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, o Λευκός Οίκος και οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό του βίντεο.





Κλιμακώνονται οι απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ

Οι απειλές κατά της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου έχουν ενταθεί μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, διαφημιστικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης ζητούσαν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ και συγγενικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων η Μελάνια Τραμπ και τα παιδιά του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Ιβάνκα, Έρικ, Τίφανι και Μπάρον. Το κεντρικό σύνθημα έγραφε: «Αίμα για αίμα».

Η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, απουσίασε από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents Association), με πηγή από το περιβάλλον της να αποδίδει την απουσία σε «σύγκρουση προγράμματος».

Νέο βίντεο δείχνει την εξόντωση της αμερικανικής ηγεσίας

Στο μεταξύ, νέο προπαγανδιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν παρουσιάζει ένα σενάριο στο οποίο εξοντώνεται το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.







Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μία λεπτομέρεια του βίντεο: σε μία από τις σκηνές ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του. Η απουσία της Πρώτης Κυρίας σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκτιμούν ότι πρόκειται για σκόπιμο συμβολισμό, χωρίς ωστόσο να δίνεται οποιαδήποτε εξήγηση στο ίδιο το βίντεο.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι αποτελεί τον βασικό στόχο του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί πως αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα στόχο του Ιράν, ιδιαίτερα μετά την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση που οδήγησε στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη της χώρας και άλλων κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να αλλάξει αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας παλαιότερο Air Force One εξαιτίας απειλών που αποδίδονταν στο Ιράν.

Σε δηλώσεις του στη New York Post, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη αφήσει συγκεκριμένες οδηγίες σε περίπτωση που υπάρξει επιτυχής απόπειρα δολοφονίας του.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχω αφήσει οδηγίες ότι, αν συμβεί οτιδήποτε, θα πρέπει κυριολεκτικά να τους βομβαρδίσουν σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

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