Τι πραγματικά σκέφτονται οι άντρες αμέσως μετά το sex;

Όσα χρόνια κι αν περάσουν και όσες μελέτες κι αν γίνουν, ποτέ οι άντρες δεν πρόκειται να καταλάβουν τι γίνεται στο γυναικείο μυαλό και ποτέ οι γυναίκες στο αντρικό. Τα πράγματα είναι απλά και ας μην τα κουράζουμε. Ωστόσο, επειδή εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε, λέμε να κάνουμε μία προσπάθεια να εξερευνήσουμε το... αχανές αντρικό μυαλό και τις βαθύτερες σκέψεις τις οποίες και κάνει! Φυσικά το να καταπιαστούμε με κάθε σκέψη χωριστά θα ήτο χρονοβόρο και εντελώς ανώφελο, ωστόσο θα θέλαμε, με τη βοήθεια των αντρών πάντα να σας δώσουμε μία ιδέα του τι μπορεί να σκέφτονται αμέσως μετά το sex! Σίγουρα οι σκέψεις τους είναι πολύ διαφορετικές όταν έχει προηγηθεί ένα one night stand από ένα sex με την κοπέλα τους. Αλλά επειδή εμείς είπαμε θέλουμε να σας διαφωτίσουμε, σας έχουμε τις σκέψεις του και στις δύο περιπτώσεις. Δώστε βάση λοιπόν...

Έπειτα από one night stand

1. Πού βρίσκομαι; Τι έγινε;: Συνήθως, για να μην σας πούμε πάντα, τα one night stands έρχονται έπειτα από ξέφρενες νύχτες με πολύ αλκοόλ! Επίσης οι άντρες, επειδή πίνουν περισσότερο από τις γυναίκες, και επειδή έχουν και μία τάση προς την.... αμνησία, τείνουν να μη θυμούνται και πολλά την επόμενη μέρα! Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη πιθανότητα, να μην έχουν καν αντιληφθεί ότι δίπλα τους κοιμάται ένας άλλος άνθρωπος! Όταν λοιπόν το συνειδητοποιήσουν, σκέψεις κατακλύζουν το μυαλό τους προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ της αλκοολικής νύχτας που πέρασαν! Τι έγινε, πώς έγινε και με ποια έγινε... Όλα αυτά λοιπόν του παίρνουν τουλάχιστον κανά μισάωρο. Αφού λοιπόν τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, προχωράμε στη δεύτερη φάση...

2. Θεέ μου, τι έκανα;: Η δεύτερη φάση είναι αυτή της απόγνωσης όταν συνειδητοποιούν το πρόσωπο με το οποίο και έκαναν sex! Συνήθως είναι κάποια που υπό φυσιολογικές συνθήκες ΔΕΝ πρέπει να κάνουν sex μαζί της ή κάποια την οποία υπό επίσης φυσιολογικές συνθήκες δεν θα γυρνούσαν να κοιτάξουν! Οπότε και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την απόγνωση και φυσικά την πλήρη μεταμέλεια. Δυστυχώς βέβαια, το κακό έχει γίνει! Και οι ίδιοι το γνωρίζουν!

3. Τι θα πω στα παιδιά;: Ε βέβαια, οι φίλοι στη ζωή ενός άντρα είναι το Α και το Ω! Και φυσικά τρέμει και μόνο στη σκέψη ότι θα τον χλευάσουν, ότι θα τον κοροιδέψουν ότι ακόμα χειρότερα θα τον κράξουν! Το καλά ρε συ, με αυτή; είναι μία κλασική ατάκα που ακούγεται συνήθως και πιστέψτε μας πονάει πολύ. Όχι ότι όλοι δεν κάνουν λάθη, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να κρίνουμε των άλλων παρά τα δικά μας. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αργά ή γρήγορα οι φίλοι θα το μάθουν!

4. Να της τηλεφωνήσω;: Συνήθως τα one night stands, πέρα από το πάθος και ίσως το... λάθος της στιγμής, καταλήγουν με έναν αμήχανο αποχαιρετισμό, μεταξύ δύο ουσιαστικά αγνώστων! Την ώρα που εκείνος σας αποχαιρετά να ξέρετε ότι μέσα στο κεφάλι του υπάρχουν άπειρες σκέψεις αλλά σίγουρα εκείνη του τηλεφώνου κυριαρχεί! Για κάποιο περίεργο λόγο αισθάνονται υποχρεωμένοι να στείλουν ένα μήνυμα ή να πάρουν ένα τηλέφωνο ακόμη κι αν δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους να επιδιώξουν μία νέα συνάντηση! Άβυσσος. Συμβουλή: Αν δεν την θέλετε, αφήστε την ήσυχη!

Έπειτα από sex με την... καλή του

Το απήλαυσε;: Όσα χρόνια κι αν περάσουν ο άντρας πάντα θα έχει την ανασφάλεια αν είναι καλός στο sex. Στην προκειμένη βέβαια, το θέμα ξεφεύγει από την αντρική ανασφάλεια καθώς αποκτά άμεση σχέση και με την παρτενέρ που τυγχάνει να είναι και η φίλη του! Οπότε σίγουρα τον ενδιαφέρουν και οι επιδόσεις του αλλά τον ενδιαφέρει εξίσου, μη σας πούμε και περισσότερο, η απόλαυση της αγαπημένης του!

Νιώθει όμορφα;: Μία ακόμη ανασφάλεια που έχουν οι άντρες αμέσως μετά το sex είναι το πώς μπορεί να ένιωσε η καλή τους και δεν εννοούμε κατά τη διάρκεια γιατί αυτό φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού! Ένιωσε άραγε άνετα; Μήπως την πρόσεβαλα με τον τρόπο μου; Μήπως εκείνο που έκανα το βρήκε υπερβολικό ή τολμηρό! Με λίγα λόγια σας ενημερώνουμε, ότι οι άντρες είναι ακριβώς σαν εμάς με διαφορετικό περιτύλιγμα!

Κάνουμε αρκετά συχνά sex;: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ζευγαριών! Το πόσο συχνά κάνει βέβαια ένα ζευγάρι sex, έχει να κάνει καθαρά με τις δικές του ανάγκες και τα δικά του θέλω. Ωστόσο, είναι και φορές που η ρουτίνα και η βαρεμάρα μπαίνουν στην μέση κι εκεί ακριβώς είναι που το αντρικό μυαλό αρχίζει να στροφάρει και να κάνει διάφορες σκέψεις.

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