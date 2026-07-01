Κινέζοι μηχανικοί έκαναν ένα… «θαύμα»: Έκοψαν βουνό στα δύο (βίντεο)

Αν κάποιος ήθελε να αποδώσει με χιουμοριστική διάθεση την αρχική σύλληψη ενός viral έργου, ίσως η συζήτηση μεταξύ πολιτικών και μηχανικών να ξεκινούσε με τη φράση: «Δεν μπορούμε απλώς να κόψουμε το βουνό;». Στην Κίνα, όμως, αυτό που μοιάζει με υπερβολή έγινε πραγματικότητα.

Στην επαρχία Γκουϊζού, οι Κινέζοι μηχανικοί υλοποίησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα οδοποιίας των τελευταίων ετών, προσαρμόζοντας το βουνό στις δικές τους απαιτήσεις.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα επέκτασης του οδικού δικτύου της χώρας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της Κίνας να αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία και μεγάλης κλίμακας μηχανικές παρεμβάσεις, μετατρέποντας ακόμη και τις πιο δύσβατες περιοχές σε κρίσιμες υποδομές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Το βουνό... στα δύο

Αντί να επιλέξουν μια πιο σύνθετη διαδρομή γύρω από την οροσειρά, οι μηχανικοί κατέληξαν σε μια ιδιαίτερα τολμηρή λύση δηλαδή να τη χωρίσουν στα δυο.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος επιστρατεύτηκαν πανίσχυρα μηχανήματα, εκρηκτικά και σύγχρονες τεχνικές διάτρησης, οι οποίες επέτρεψαν τη δημιουργία ενός μεγάλου διαδρόμου μέσα από το βουνό. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ένας αυτοκινητόδρομος πολλών λωρίδων, που αλλάζει ριζικά τις μετακινήσεις στην περιοχή. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυτές δεν φαίνεται να αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό του έργου, τουλάχιστον με βάση την κινεζική προσέγγιση.

Cutting paths through mountains’—that’s what true grit looks like. Respect to all the builders! pic.twitter.com/JnhpVlmHBL — China Perspective (@China_Fact) July 27, 2025

Ο νέος αυτοκινητόδρομος, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Ανσούν, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων σε ολόκληρη την περιφέρεια. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τόσο τον τουρισμό όσο και το εμπόριο στην επαρχία Γκουϊζού, μια περιοχή που μέχρι πρότινος συγκαταλεγόταν στις λιγότερο ανεπτυγμένες της Κίνας.

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