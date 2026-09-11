Νέο «μοντέλο» προστασίας της α’ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του νέου «μοντέλου» προστασίας της κύριας κατοικίας, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού: Το νέο πλαίσιο θα παρέχει μια «δεύτερη ευκαιρία» και θα επιτρέπει σε όσους έχουν χρέη και απειλούνται με απώλεια της πρώτης κατοικίας τους να τη διατηρήσουν στην κατοχή τους. Θα πρέπει όμως να «θυσιάσουν» την υπόλοιπη περιουσία τους, εφόσον βεβαίως διατηρούν και άλλα ακίνητα στην κατοχή τους.

Προκειμένου να «προστατεύσει» την κύρια κατοικία του ο εκάστοτε οφειλέτης θα πρέπει να αποδεχτεί τη ρευστοποίηση άλλων δευτερευόντων ακινήτων. Εντούτοις, πέρα από το ότι θα διατηρεί στην κατοχή του την πρώτη του κατοικία, θα πληρώνει και χαμηλότερες δόσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Πότε ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο προστασίας

Η νέα διαδικασία δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει και ποιο θα κρατήσει.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση, η οποία προβλέπει την εκποίηση των άλλων ακινήτων του οφειλέτη, εκτός της κύριας κατοικίας, στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων.

Κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων της συγκεκριμένης ρύθμισης, ως αξία ακίνητης περιουσίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ η πώληση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Ο οφειλέτης πάντως δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την αντιπρόταση. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι μπορεί να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει.

Το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 του μηνός.

Εκείνοι λοιπόν, που θα υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εφόσον επιλέξουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία, θα διαπιστώσουν πως το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις, τις οποίες θα καταβάλλουν μέσω του Εξωδικαστικού, θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων τους και όχι σύμφωνα με το σύνολο της περιουσίας τους.

Στοιχείο που υιοθετείται για πρώτη φορά και οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά μηνιαίων δόσεων.

Τι αλλάζει στην προστασία της πρώτης κατοικίας

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συνιστά μια «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες, από τη στιγμή βεβαίως που διαθέτουν και άλλη περιουσία πέρα από την οικία την οποία διαμένουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης θα μπορεί είτε να αποδεχθεί τη ρύθμιση που θα προκύπτει ή και να την απορρίψει.

Εάν την αποδεχτεί θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να γνωρίζει όμως πως η διατήρησή της θα εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των όρων.

Να σημειωθεί πως πλέον στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν και χρέη άνω των 5.000 ευρώ, όταν το σχετικό όριο μέχρι πρότινος διαμορφωνόταν στα 10.000 ευρώ και άνω. Με άλλα λόγια στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες με μικρότερα χρέη, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στον εξωδικαστικό.

Πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

πηγή: skai.gr

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