Ηράκλειο: Νέες εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Συνεχίζονται από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.



Ειδικότερα από την Δευτέρα 14/9/26 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:



- Στην οδό Καποδιστρίου από την συμβολή της με την Λεωφ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.



- Στην οδό Διονυσίου Σολωμού από την συμβολή της με την Λεωφ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.



- Στην οδό Μονής Αρετίου από την συμβολή της με την Λ. Κνωσού έως την Λ. Δημοκρατίας.



- Στην οδό Ζαλόγγου από την συμβολή της με την οδό Χρυσοστόμου έως την Λεωφ. Κνωσού.



- Στην οδό Γκάλη από την συμβολή της με την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.



- Στην οδό Φωτάκη από την συμβολή της με την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Χρυσοστόμου.



- Στην οδό Σταύρου Νιότη από την συμβολή της με την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό Ζαλόγγου.



- Στην Λ. Αντιστάσεως (άνοδος) απο την συμβολή της με την οδό Καλαμά έως την Λ. Κνωσού (κάτω από την γέφυρα)

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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