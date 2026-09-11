Ηράκλειο: Με χαμόγελα και μήνυμα ενότητας από τον Αλ. Καλοκαιρινό η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς στις εκδηλώσεις Αγιασμού του Πρότυπου Γυμνασίου, του 32ου Νηπιαγωγείου, των Ωνασείων Σχολείων του 9ου Γυμνασίου και του 10ου Λυκείου, του 43ου Δημοτικού Σχολείου «Σπύρος Μουστακλής», του 3ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ, είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Παράλληλα, μαζί με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, Βουλευτές, στελέχη της Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προέδρους της 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη και Δωροθέα Βρούχου αντίστοιχα, να δει από κοντά τα αποτελέσματα των εργασιών στα Ωνάσεια Σχολεία, το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Λύκειο στα Δειλινά, καθώς και στα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το 43ο Δημοτικό Σχολείο «Σπύρος Μουστακλής», το 3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ στην Κηπούπολη.

Νωρίτερα, μαζί και με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός διαπίστωσε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ και λίγο αργότερα, τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο 32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου στην περιοχή του Τάλως.

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Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στους σύντομους χαιρετισμούς του, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Δήμου για να βελτιώσει τις συνθήκες στα σχολεία, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο ή γρήγορο, γιατί δεν υπάρχουν οι πόροι και τα μέσα αλλά «το παλεύουμε σκληρά και κάποιο αποτέλεσμα το βλέπουμε. Θα το δείτε και εσείς φέτος με όσα θα γίνουν ακόμα, που δεν είναι λίγα, θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε με μία σειρά και αυτό ισχύει γενικά για την πόλη». Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρότεινε στα παιδιά να είναι και κοντά στους ανθρώπους, λέγοντας: «Να είστε κοντά ο ένας στον άλλο. Όσο γίνεται αυτό, όσο γίνεται και θεωρώ σημαντικό και σας το λέω όχι σαν συμβουλή, αλλά από την εμπειρία μου, το έχω νιώσει πολύ βαθιά αυτό. Ότι όσο πιο κοντά είμαστε ο ένας με τον άλλον, με τους ανθρώπους, όσο πιο πολύ καταλαβαινόμαστε, τόσο καλύτερα ζούμε και μαζί ζούμε και αυτό πρέπει νομίζω να το προσπαθούμε πολύ».

Από τα Ωνάσεια Σχολεία στα Δειλινά, ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσορίζοντας την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου και τα στελέχη του Ιδρύματος, ευχαρίστησε για τα αποτελέσματα και εστίασε στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αλλά και στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας λέγοντας: «Όμορφη μέρα, σε μια συνοικία με προσφυγικό υπόβαθρο. Μια λαϊκή συνοικία, μια συνοικία με μεγάλες ανάγκες σε ένα σχολείο το οποίο είχε προβλήματα και θα έλεγα ότι δεν υπήρξε η πρώτη επιλογή για φοίτηση. Μιλάμε για την

δημόσια δωρεάν παιδεία, δεν μιλάμε για τίποτα διαφορετικό σήμερα εδώ στα νέα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία. Δημόσια δωρεάν παιδεία η οποία υπήρξε ιστορικά ο μοχλός και ο βασικός συντελεστής της κοινωνικής κινητικότητας στην Ελλάδα. Στην νεότερη Ελλάδα και στη σύγχρονη Ελλάδα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και σήμερα. Αυτό είναι ένα μεταμορφωμένο σχολείο και δομικά και λειτουργικά και από την άποψη των ανθρωπίνων πόρων του έρχεται όχι απλώς να προστεθεί, αλλά να ηγηθεί σε μια προσπάθεια που θα θέλαμε να έχει συνέχεια κυρία Υπουργέ. Να σηματοδοτήσει αλλαγές στην δημόσια εκπαίδευση και προς ποια κατεύθυνση. Γνωρίζετε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Οι ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης που υπηρετούμε όλοι μας και είμαστε προσηλωμένοι σε αυτήν είναι πολύ μεγάλες. Εύχομαι και προσδοκώ ότι με την συνεργασία την οποία ήδη έχουμε, πολλά ζητήματα θα προχωρήσουν, αυτά που αφορούν την σχολική στέγη, ανέγερση αλλά από εκεί και πέρα συντήρηση ακόμα και πολύ πρακτικά, πεζά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και τη φύλαξη. Η συνολική πρόκληση της παιδείας σήμερα σε αυτό το μεταβαλλόμενο ραγδαία περιβάλλον είναι μεγάλη. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και πιστεύω ότι όλοι θα το δούμε σαν μια αφετηρία προσπαθειών που θα αναβαθμίσουν την παιδεία και εδώ στην πόλη μας αλλά και συνολικά στην Ελλάδα»

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