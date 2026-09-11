Κρήτη: Πώς θωρακίζεται το νησί απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Ένα σημαντικό όπλο για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή αποτελεί η συγκρότηση του Περιφερειακού Μηχανισμού που συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας και σήμερα παρουσιάζει τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία που έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιείται στα Χανιά.

Όπως είναι γνωστό, ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα για το οποίο επιστρατεύονται επιστημονικοί φορείς με σκοπό να αναζητηθούν λύσεις για κάθε τομέα που βάλλεται με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα.

Οι τομείς αυτοί είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, η υγεία, η βιοποικιλότητα, τα δάση η αλιεία, οι υδάτινοι πόροι, ο τουρισμός, οι υποδομές μεταφορών, το δομημένο περιβάλλον και η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να επενδύσει σε περαιτέρω έρευνα σε τομείς αυξημένης τρωτότητας ώστε να προκύπτουν ακόμα πιο σύγχρονες λύσεις όσο αλλάζουν και τα κλιματικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εκ νέου προσδιορισμός και αξιολόγηση των κρίσιμων κλιματικών δεικτών ανά τομέα λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα από τις παρατηρούμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.

Μεταξύ άλλων έχει γίνει πιλοτική εγκατάσταση δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδάτων για την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμυρικών φαινομένων.

Το δίκτυο περιλαμβάνει δώδεκα σταθμούς μέτρησης στάθμης και τρεις ολοκληρωμένους υδρομετρικούς σταθμούς μέτρησης στάθμης, βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων. Επίσης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή γίνεται συσχετισμός με στατιστική τεκμηρίωση, ανάμεσα στην άνοδο της θερμοκρασίας και τα επεισόδια σκόνης Σαχάρας, με τον αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας για ψυχική υγεία, απόπειρες αυτοκτονίας και αναπνευστικά νοσήματα στην Κρήτη.

Όπως προκύπτει, σε ανάλυση 12.299 νοσηλειών για ψυχικές διαταραχές και 580 νοσηλειών για αυτοτραυματισμό, κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C συνδέεται με 6% αυξημένη πιθανότητα νοσηλείας για αυτοτραυματισμό την ίδια ημέρα, τεκμηριώνοντας το πως η ζέστη αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας για ψυχική υγεία και αυτοτραυματισμό, όπως αντίστοιχα τεκμηριώνεται ότι η σκόνη Σαχάρας επιβαρύνει τα αναπνευστικά νοσήματα

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