Αναβάλλεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, που επρόκειτο να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, καθώς δεν είναι θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών θα μετατεθεί για το 2027 προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι τεχνικές προσαρμογές και να τεθεί σε λειτουργία το ΜΙΔΑ.

Η έναρξη ισχύος του μέτρου της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής των μισθωμάτων των ακινήτων, που επρόκειτο να ξεκινήσει σε 20 ημέρες, προϋποθέτει ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης του ενοικίου κάθε μίσθωσης, και ότι θα είχε δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες και τις εξαιρέσεις, αλλά και να επιλυθεί σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν.

Όπως έχει επισημάνει η ΠΟΜΙΔΑ, υπάρχει πλήθος προβλημάτων που εκκρεμούν όπως είναι:

Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες πώς θα καταβάλλονται, σε έναν ή σε όλους τους συνιδιοκτήτες ή σε κοινό λογαριασμό που θα ανοίξουν και θα δηλωθείς τον ΜΙΔΑ.



Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον δηλωθούν στην εφαρμογή του Μ.Ι.Δ.Α.



Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν τα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, για τα οποία δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα υποχρεώνονται να πληρώνουν ή να δέχονται πληρωμές ενοικίων μέσω τραπεζών.



Πως θα δηλωθούν τα μισθώματα που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ ότι έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή.



Πώς θα αντιμετωπίζονται τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής.



Τα μισθώματα που για οποιοδήποτε λόγο κατατίθενται δημόσια στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, εκτός αν ρητά οριστεί ότι και αυτό αποτελεί αποδεκτή καταβολή, πως θα δηλώνονται και πώς θα φορολογούνται.



Στόχος η πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά…



Ο στόχος της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω των τραπεζών αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής, που διενεργείται με τη μη δήλωση ολόκληρου του μισθώματος.

Σύμφωνα με τη θεωρία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αν το ενοίκιο καταβάλλεται μέσω των τραπεζών, και όχι με μετρητά, περιορίζεται η φοροδιαφυγή.

Ωστόσο, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται στην εφορία τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται στα 254 ευρώ, που είναι εκτός πραγματικότητας.

Τα συγκεκριμένα ποσά δηλώνονται κάθε έτος στο έντυπο Ε2 και με βάση αυτά υπολογίζεται ο φόρος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς και τα τυχόν επιδόματα ενοικίου που εισπράττουν οι ενοικιαστές.

Όταν τα ίδια ποσά ενοικίων πληρωθούν μέσω τραπεζών, δεν συντελείται καμία πάταξη της φοροδιαφυγής και δεν πρόκειται να πιαστούν τα μαύρα ενοίκια.

Παράδειγμα: Ο Α που κατέχει ένα σπίτι και το ενοικιάζει στον Β. Συμφωνούν σε μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ, αλλά θα δηλώνουν στην εφορία πως το ενοίκιο είναι 300 ευρώ.

Σήμερα, είτε το ενοίκιο πληρώνεται μέσω τράπεζας είτε μετρητά, αυτό που γράφεται στην εφορία είναι το ποσό των 300 ευρώ.

Με την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών, ο ενοικιαστής αυτό που θα υποχρεωθεί να κάνει είναι να πληρώνει μέσω τράπεζας το ποσό των 300 ευρώ που είναι το «επίσημο» ενοίκιο και το υπόλοιπο, το «μαύρο» με μετρητά. Οπότε το κέρδος της Εφορίας, θα είναι μηδενικό.

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