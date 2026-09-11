Εμπορικό πλοίο ταξίδεψε από την Κίνα μέχρι τη Βρετανία μέσω Αρκτικής για να παρακάμψει το Σουέζ

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έφτασε σήμερα στη Βρετανία, έπειτα από ένα ιστορικό ταξίδι από την Κίνα μέσω της Αρκτικής, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τη χρησιμοποίηση αυτής της συντομότερης και δυνητικά ασφαλέστερης εναλλακτικής διαδρομής, αντί για τη Διώρυγα του Σουέζ.

Το πλοίο Dubai Tower κατέπλευσε στο Τίσποτ, στις βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας, αφού είχε αναχωρήσει από την ανατολική Κίνα στις 15 Αυγούστου.

Το ταξίδι μέσω της Αρκτικής, το οποίο είναι αισθητά γρηγορότερο σε σύγκριση με τη διαδρομή που ακολουθούν τα πλοία όταν διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ ή περιπλέουν το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, προορίζεται να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω του λεγόμενου Διαδρόμου της Βόρειας Θάλασσας.

Ένα νοτιοκορεατικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ακολουθεί αυτήν την περίοδο την ίδια διαδρομή, την οποία δοκιμάζουν ως λύση η Κίνα και η Ρωσία. Το ταξίδι καθίσταται εφικτό λόγω της ταχύτερης τήξης των πάγων της Αρκτικής. Το ταξίδι μπορεί να είναι συντομότερο και πιο ασφαλές, καθώς στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όμως οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή μπορεί να είναι απρόβλεπτες και η εμπορική βιωσιμότητα αυτού του "Διαδρόμου" παραμένει αβέβαιη.

Διαβάστε επίσης:

Σιγκαπούρη: Πως κατασκευάζεται το μεγαλύτερο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο

Φρίκη με κατά συρροή βιαστή - Νάρκωνε γυναίκες και κρατούσε «τρόπαια»