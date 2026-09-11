ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου: Παράταση της έκπτωσης 50% για τους εκπαιδευτικούς

Η Εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής και επιδεικνύοντας αίσθημα ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης, αποφάσισε να προχωρήσει και φέτος στην παροχή έκπτωσης 50% στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Χανιά και Ρέθυμνο.





Η παροχή, που αφορά στη σχολική χρονιά 2026-2027, θα δώσει σημαντική οικονομική «ανάσα» στους εκπαιδευτικούς, καθώς θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις τους από τον τόπο διαμονής τους προς τις σχολικές μονάδες που θα ασκούν τα καθήκοντα τους.



Η χορηγία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς της «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επωφεληθούν της εν λόγω χορηγίας, καλούνται να προσκομίσουν στις γραμματείες των Γραφείων Κίνησης του ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ρέθυμνο τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση των εκπτωτικών καρτών μετακίνησης τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ



1. Βεβαίωση του Σχολείου (ή των Σχολείων) που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός



2. Πιστοποιητικό τόπου κατοικίας εκπαιδευτικού (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ κτλ)



3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας



4. Φωτογραφία



Η έκδοση των εκπτωτικών καρτών θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Οι ημέρες και ώρες έκδοσης τους θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00.

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