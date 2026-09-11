Νέο «Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Έρχονται επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς

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Νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες δρομολογείται μετά το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νέος κύκλος παρεμβάσεων για την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προαναγγέλλει πρόγραμμα ύψους 930 εκατ. ευρώ μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Η νέα δράση έρχεται μετά το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο είχε συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

Τι θα επιδοτεί το νέο πρόγραμμα

Η νέα δράση θα αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με πιο αποδοτικές ενεργειακά λύσεις.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση για:

αντλίες θερμότητας

ηλιακούς θερμοσίφωνες

Πρόκειται για παρεμβάσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών και τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους.

Και δεύτερο πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ το 2027

Παράλληλα με τη χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, προβλέπεται και ξεχωριστό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη δράση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2027 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αφορά περίπου 100.000 δικαιούχους.

Στόχος τουλάχιστον 200.000 νέες συσκευές

Συνολικά, περίπου 1,75 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις σε 62.000 κατοικίες, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση τουλάχιστον 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων.

Από αυτές:

τουλάχιστον 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας

τουλάχιστον 70.000 θα είναι ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ποιοι θα μπορούν να πάρουν την επιδότηση

Τα ακριβή κριτήρια, τα ποσοστά επιδότησης και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον νέο κύκλο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ωστόσο, στον προηγούμενο κύκλο το πρόγραμμα απευθυνόταν σε νοικοκυριά που επιθυμούσαν να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, είτε αυτή ήταν ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη.

Οι αιτήσεις αξιολογούνταν συγκριτικά, με συγκεκριμένα κοινωνικά, οικογενειακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, λαμβάνονταν υπόψη:

η ύπαρξη μέλους ή μελών ΑμεΑ στην οικογένεια

οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα

η τοποθεσία της κατοικίας και, ειδικά για τις αντλίες θερμότητας, η ύπαρξη αυξημένης ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης

η ένταξη της κατοικίας σε περιοχές με υψηλό αριθμό βαθμοημερών

Μένει να φανεί ποια από αυτά τα κριτήρια θα διατηρηθούν και στον νέο κύκλο.

Τι καλύπτει η επιδότηση

Στον προηγούμενο κύκλο, η ενίσχυση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στην αγορά του νέου εξοπλισμού.

Επιλέξιμες ήταν και οι απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για την εγκατάστασή του, όπως το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης, τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα, καθώς και συστήματα ελέγχου, όπως χρονοδιακόπτες.

Αντίστοιχα, για τον νέο κύκλο αναμένονται οι επίσημες λεπτομέρειες του οδηγού του προγράμματος, από τις οποίες θα προκύψουν οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης.

Πώς γινόταν η αίτηση μέσω Taxisnet

Στον προηγούμενο κύκλο, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γινόταν ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να εισέλθουν στην πλατφόρμα, να δηλώσουν τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία και το e-mail τους και, όπου ήταν απαραίτητο, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για τον νέο κύκλο αναμένονται πλέον οι επίσημες ανακοινώσεις που θα καθορίσουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ποια θα είναι τα εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια, το ύψος της επιδότησης και πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων.

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