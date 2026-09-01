Το κόλπο με το γιαούρτι και τα corn flakes για τις απόλυτες κοτομπουκιές φούρνου! (βίντεο)

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Ποιος είπε ότι για να απολαύσεις τις πιο λαχταριστές, κρατσανιστές κοτομπουκιές πρέπει οπωσδήποτε να ανάψεις το τηγάνι και να γεμίσεις την κουζίνα με λάδια;

Υπάρχει τρόπος να πετύχεις ένα απίστευτα τραγανό εξωτερικό και μια απόλυτα ζουμερή σάρκα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον φούρνο σου.

Η συγκεκριμένη συνταγή, βασισμένη στην πετυχημένη τεχνική του Δημήτρη Μιχαηλίδη, θα γίνει η αγαπημένη μικρών και μεγάλων, αφού συνδυάζει την ευκολία με μια πιο ανάλαφρη αλλά εξίσου απολαυστική εκδοχή του αγαπημένου μας comfort food.

Το διπλό μυστικό της επιτυχίας - Χυλός και Corn Flakes

Η αποτυχία που έχουν συχνά οι κοτομπουκιές φούρνου είναι ότι στεγνώνουν εσωτερικά ή το πανάρισμα μένει πανιασμένο.

Εδώ, το πρόβλημα λύνεται με δύο έξυπνα βήματα

Ο πλούσιος χυλός μαρινάδας: Αντί για το κλασικό «αλεύρι-αυγό-φρυγανιά», φτιάχνουμε έναν παχύρρευστο χυλό με γιαούρτι, γάλα, ηλιέλαιο, αυγά και μπαχαρικά. Το γιαούρτι και το γάλα λειτουργούν ως φυσικά μαλακτικά για το στήθος κοτόπουλου, «κλειδώνοντας» την υγρασία στο εσωτερικό του κατά το ψήσιμο.

Το πανάρισμα με δημητριακά: Η τριμμένη φρυγανιά αντικαθίσταται από αλεσμένα δημητριακά καλαμποκιού (corn flakes). Τα corn flakes δεν απορροφούν υγρασία με τον ίδιο τρόπο, χαρίζοντας αυτή την πολυπόθητη, «χρυσή» κρούστα που θυμίζει high-end fast food, χωρίς όμως τα λιπαρά του τηγανίσματος.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Ένα στήθος κοτόπουλου (κομμένο σε ομοιόμορφα κυβάκια)

2 αυγά και 100 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

150 γρ. ηλιέλαιο και 280 γρ. γάλα

200 γρ. αλεύρι

Δημητριακά καλαμποκιού (αλεσμένα στο multi)

Μπαχαρικά για γεύση: Αλάτι, πιπέρι, σκόνη σκόρδου, κάπνιστη πάπρικα

Βήμα - βήμα η εκτέλεση

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη, ιδανική ακόμα και για τις πιο γεμάτες καθημερινές.

Ανακάτεμα και μαρινάρισμα: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάτε καλά όλα τα υλικά του χυλού μαζί με τα μπαχαρικά. Ρίχνετε μέσα τα κομμάτια του κοτόπουλου. Αν έχετε χρόνο, αφήστε το μπολ για 1 ώρα στο ψυγείο – αυτό θα κάνει το κρέας ακόμα πιο τρυφερό.

Το πανάρισμα: Παίρνετε ένα-ένα τα κομμάτια από τον χυλό και τα κυλάτε στο μπολ με τα αλεσμένα corn flakes, πιέζοντας ελαφρά ώστε να κολλήσουν παντού.

Το σωστό ψήσιμο: Στρώνετε μια λαδόκολλα σε ένα ρηχό ταψί και τοποθετείτε τις κοτομπουκιές με μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα μαζί με γκριλ για 35 λεπτά.

Το tip για ομοιόμορφο χρώμα: Στα μισά του χρόνου (περίπου στα 17 λεπτά), γυρίστε τις κοτομπουκιές από την άλλη πλευρά. Έτσι θα ροδίσουν τέλεια και από τις δύο όψεις.

Με τι να τις συνοδεύσετε;

Αυτές οι κοτομπουκιές ταιριάζουν μοναδικά με μια δροσερή σάλτσα γιαουρτιού με άνιθο και λεμόνι, μια σπιτική BBQ sauce ή μια γρήγορη honey-mustard (μουστάρδα με μέλι και μαγιονέζα).

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Συνοδεύστε τες με μια πλούσια πράσινη σαλάτα ή ψητές πατάτες φούρνου για το απόλυτο οικογενειακό γεύμα!

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