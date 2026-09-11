Στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη – Παρούσα σε αγιασμούς σχολείων (εικόνες)

Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε σχολεία διαφορετικών βαθμίδων και τύπων.

Η περιοδεία της υπουργού περιλαμβάνει σχολικές μονάδες όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις στις υποδομές, αλλά και δομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το απόγευμα στο Ασήμι, με την επίσκεψη στο νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο της περιοχής, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

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Πρώτος σταθμός της κ. Ζαχαράκη ήταν το 9ο Γυμνάσιο και το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία λειτουργούν πλέον ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δύο σχολικών μονάδων, καθώς και οι νέες δυνατότητες που προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Στις 11:00 το πρόγραμμα της υπουργού συνεχίζεται στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Εκεί υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για το 2026.

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Ακολουθεί, στις 12:00, η επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα είχαν πραγματοποιηθεί έργα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» κατά την προηγούμενη χρονιά.

Στις 12:45, η κ. Ζαχαράκη θα μεταβεί στο 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, που αποτελεί και τον τελευταίο πρωινό σταθμό της επίσκεψής της στην πόλη.

Το απόγευμα, η υπουργός Παιδείας θα μεταβεί στο Ασήμι. Στις 18:30 έχει προγραμματιστεί η επίσκεψή της στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, το οποίο ιδρύθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2026-2027.