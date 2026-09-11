ΠΑΡ.11 Σεπ 2026 12:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
clock 10:32 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η σημερινή μέρα συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στην πορεία της σχολικής χρονιάς, η εκπαιδευτική κοινότητα θα επιδιώξει τη γνώση, τη μάθηση, τη διαπαιδαγώγηση, τη δημιουργία και την καινοτομία. Με σταθερή προσήλωση στους στόχους τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και τη στήριξη των γονέων, θα ανακαλύψουν τον κόσμο και θα εξελιχθούν.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύουμε διαχρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία και διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθησαν οι γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη - Αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Περιφερειάρχης Κρήτης Μηνυμα Σχολική Χρονιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis