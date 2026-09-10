Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα της έρχονται

Η Nαταλία Γερμανού και η παρέα της ανοίγουν τη νέα σεζόν του "Καλύτερα Δε Γίνεται" το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 13:50, στον Alpha.

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η εκπομπή έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα, με τη χαρακτηριστική ματιά της Ναταλίας, δυνατή ομάδα και μια θεματολογία που κινείται από την επικαιρότητα και την κονωνία, μέχρι τις συνεντεύξεις και τις ιστορίες των ανθρώπων.

Με νέα πρόσωπα στην παρέα, φρέσκια διάθεση και όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν διαμορφώσει την τηλεοπτική του ταυτότητα, το «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει να εξελίσσεται, να σχολιάζει, να συζητά, να γελά και να μοιράζεται με το κοινό όλα όσα αξίζει να ειπωθούν. Τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται ξανά… καλύτερα!

Σταθερή αξία, χωρίς να μένει ποτέ στάσιμη, η Ναταλία Γερμανού παρατηρεί όσα αλλάζουν, αφουγκράζεται την εποχή και εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό.

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