Ηράκλειο: «Μεγάλη δικαίωση» για την ίδρυση των νέων αστυνομικών υπηρεσιών – Στο επίκεντρο η στελέχωση

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Την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 51/2026, με το οποίο θεσμοθετείται η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, χαιρετίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου.

Η Ένωση χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη δικαίωση» για τις πολυετείς παρεμβάσεις και διεκδικήσεις της, τονίζοντας ότι οι δύο νέες Υπηρεσίες θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αστυνόμευση και την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη.

Παράλληλα, ευχαριστεί την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη συμβολή τους, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια διέθεσε 4 εκατομμύρια ευρώ για την απαιτούμενη κτιριακή υποδομή.

Ωστόσο, η Ένωση τονίζει ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επαρκής στελέχωση των νέων Υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει, δεν αρκεί η ίδρυσή τους, αλλά απαιτείται επαρκές ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου χαιρετίζει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 51/2026, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 137/09.09.2026 και αποτελεί πλέον το θεσμικό επιστέγασμα μιας προσπάθειας που προηγήθηκε επί σειρά ετών.

Με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα θεσμοθετείται η ίδρυση και λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, δύο νέων και ιδιαίτερα σημαντικών Υπηρεσιών που έρχονται να ενισχύσουν ουσιαστικά την αστυνομική παρουσία και επιχειρησιακή δυνατότητα στην Κρήτη.

Για την Ένωσή μας η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μία διοικητική ή οργανωτική μεταβολή. Αποτελεί μία μεγάλη δικαίωση.

Αποτελεί δικαίωση μιας διαρκούς, επίμονης και τεκμηριωμένης συνδικαλιστικής προσπάθειας, η οποία εκφράστηκε μέσα από έγγραφες παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, συναντήσεις με την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις στελεχών της Ένωσής μας στον Τύπο.

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο η ανάγκη δημιουργίας των δύο νέων Υποδιευθύνσεων, η Ένωσή μας δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους.

Διεκδίκησε συγκεκριμένες λύσεις.

Αναδείξαμε επανειλημμένα ότι η Κρήτη έχει ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί εξειδικευμένες, ισχυρές και επιχειρησιακά επαρκείς Υπηρεσίες και ότι η

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (α’ όροφος) Αγ. Αρτεμίου 1 - 71 601 Ν. Αλικαρνασσός – ΤΗΛ. & FAX.:2810/284115 Email: [email protected] – [email protected] ΜΕΛΟΣ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α Δ Ε Δ Υ Τηλ. Προέδρου: 6973406823 Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6980718150

ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς δικαιούται μια σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνομική δομή, αντίστοιχη των πραγματικών αναγκών της.

Η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε μία περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυξημένες ανάγκες και σημαντική γεωγραφική έκταση.

Παράλληλα, η δημιουργία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έρχεται να ενισχύσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις για την ασφάλεια στο νησί.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην προσπάθεια αυτή, καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και προσωπικά του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, τους οποίους η Ένωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργίας των νέων αστυνομικών δομών και την ανάγκη εξασφάλισης σύγχρονων και κατάλληλων κτιριακών υποδομών, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος, με τη σημαντική οικονομική συνεισφορά ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την απαιτούμενη κτιριακή υποδομή.

Πρόκειται για μία ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη προς την Ελληνική Αστυνομία και τους αστυνομικούς της Κρήτης, η οποία αποδεικνύει ότι όταν οι θεσμικοί φορείς του τόπου συνεργάζονται με κοινό στόχο, μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές που θα υπηρετούν για πολλά χρόνια την ασφάλεια των πολιτών.

Η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και προς την Περιφέρεια Κρήτης, για τη συγκεκριμένη έμπρακτη στήριξη και τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού.

Όμως για εμάς η ίδρυση των Υπηρεσιών είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι η πραγματική, άμεση και επαρκής στελέχωσή τους.

Η Ένωσή μας έχει καταστήσει ξεκάθαρο προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση ότι οι νέες Υποδιευθύνσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν απλώς κατ’ όνομα.

Δεν μπορεί να δημιουργούνται νέες Υπηρεσίες χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς επαρκή αριθμό αστυνομικών και χωρίς να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική επιχειρησιακή τους λειτουργία.

Η στελέχωσή τους πρέπει να είναι ανάλογη των αρμοδιοτήτων, της έκτασης και των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

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