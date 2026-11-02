Κακοκαιρία «Agneta»: Καταιγίδες «πνίγουν» τη Ρόδο - Προβήματα σε Σάμο και Βόλο (βίντεο)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πλημμυρισμένους δρόμους, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Δευτέρα (2/11), έως και την Τρίτη (3/11), ενώ στις 3:30 τα ξημερώματα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει ήδη αρκετά προβλήματα στο νησί.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική, οι δήμοι και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κινητοποίηση, καθώς η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της προβλήματα στον Βόλο, τη Σάμο, την Κάλυμνο, τη Λήμνο και την Κίμωλο.

Πλημμύρες και μήνυμα από το 112 στη Ρόδο τα ξημερώματα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ρόδος, καθώς στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 με το οποίο η Πολιτική Προστασία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.









Πού θα χτυπήσουν οι ισχυρές καταιγίδες σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου 16/2026 της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου:

- Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

- Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το απόγευμα.

- Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου:

- Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

- Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.

- Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

- Στα Δωδεκάνησα, από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί εντός 12 ωρών, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Σάμος: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν κατοικίες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής στη Σάμο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Σύμφωνα με το samos24.gr, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή του Ηραίου, όπου κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ καταγράφηκαν κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από την περιοχή δείχνει έναν άνθρωπο να προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος να σταθεί όρθιος εξαιτίας της ορμής των νερών.

Στο σημείο επιχείρησαν επίσης δύο εκσκαφείς και ένας φορτωτής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων, οι αρχές συνέστησαν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Ηραίο.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία και συσσώρευση νερών σε χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στο νησί της Κιμώλου:

Βόλος: Πλημμύρισαν σπίτια στη Νέα Αγχίαλο, υπερχείλισαν ρέματα

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν και στον Βόλο, κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και ζημιές.

Στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις για βοήθεια. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και φερτά υλικά, ενώ υπέστη υλικές ζημιές, την ώρα που νερά εισέβαλαν και σε κατοικία.

Στη Χρυσή Ακτή Παναγίας, ρέμα υπερχείλισε από τον μεγάλο όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην περιοχή. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των υδάτων και πεσμένων δέντρων.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης και στη Νέα Ιωνία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου και Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο ώστε να φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Αλωνάκι, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Ζημιές καταγράφηκαν και σε βασικές υποδομές, όπως το αποχετευτικό δίκτυο και ο δημοτικός φωτισμός.

Στην Κάλυμνο αποκολλήθηκε μεγάλος ογκόλιθος περίπου ενός κυβικού μέτρου από την πλαγιά, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, πέρασε πάνω από δρόμο και κατέληξε μέσα σε ιδιωτικό γκαράζ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από την ορμή της πτώσης, η γκαραζόπορτα διαλύθηκε, ενώ ζημιές υπέστη και το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο εσωτερικό του γκαράζ.

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη, καθώς σε περίπτωση που ο βράχος ακολουθούσε διαφορετική πορεία, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

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