Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό

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Μεγάλης έκτασης υλικές ζημιές προκάλεσε η σύγκρουση δύο επιβατικών αυτοκινήτων που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην εθνική οδό στο ύψος της εξόδου του Αγίου Ιωάννη Χωστού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με το ένα από τα δύο οχήματα να υφίσταται σοβαρές ζημιές στο μπροστινό του τμήμα.

Από την πρόσκρουση αποκολλήθηκαν εξαρτήματα του οχήματος, ενώ ορισμένα κατέληξαν πίσω από τις προστατευτικές μπάρες.

Παρά την εικόνα των κατεστραμμένων οχημάτων, από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός των επιβαινόντων.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

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