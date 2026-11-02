Κρήτη: Το αυτοκίνητο... κατέληξε στην κολώνα (εικόνα)

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Από το περιστατικό αναφέρθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

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Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

(φωτογραφία από zarpanews)

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