Φλόριντα: Βίντεο σοκ από την συντριβή ιδιωτικού τζετ - Νεκροί και οι 9 επιβαίνοντες

«Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το πιλοτήριο του ιδιωτικού τζετ, το οποίο συνετρίβη την Κυριακή (1/11) σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες.



Οι ηχογραφημένες συνομιλίες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς το αεροσκάφος έχανε ανεξέλεγκτα ύψος, με το πλήρωμα να αντιλαμβάνεται ότι η συντριβή ήταν πλέον αναπόφευκτη.



Όλα ξεκίνησαν όταν το Learjet 60, που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, περίπου 10.670 μέτρων. Το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει κατά ακόμη 2.000 πόδια.



Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».







Μέσα σε ελάχιστες στιγμές, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.







«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.

🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL. It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and says they’re direct Freeport. Then the weather comes up. The crew says they’re managing turbulence and picking up precipitation. Soon after, the transmissions change: they declare an emergency and say “we are banking.” Near the end, you hear “descending ten thousand” and ATC repeating the callsign, “November seven two two bravo delta.” Flightradar24 data shows the jet falling at more than 32,000 ft/min from 8,750 ft. Nine people were aboard. 🎧liveatc — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026

Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια.«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.



Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.



«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.



Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.



Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω».

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».



Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.

BREAKING: All 9 occupants killed after Learjet 60 crashes in Greenacres, Florida, says transportation secretary. The plane had departed from Austin, Texas and was headed to the Bahamas. https://t.co/WpfUbQWugl — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 1, 2026









Βίντεο από το δυστύχημα δείχνουν το Learjet να πραγματοποιεί σχεδόν κατακόρυφη βουτιά και να προσκρούει με τεράστια ταχύτητα κοντά σε κεντρικό δρόμο της πόλης Γκρίνακρες, ελάχιστα μέτρα από διερχόμενα αυτοκίνητα.

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