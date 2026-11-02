Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις έως και 43% στα πράσινα – Οι κινήσεις της ΔΕΗ

Στα τιμολόγια ρεύματος επεκτείνεται η ενεργειακή κρίση. Μετά το ράλι των τιμών στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης φωτιά παίρνουν και οι λογαριασμοί ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι πάροχοι σταδιακά ανακοινώνουν από χθες 1 Νοεμβρίου τα ειδικά οικιακά τιμολόγια ρεύματος, τα γνωστά κι ως «πράσινα». Οι πρώτες χρεώσεις έχουν για τον Νοέμβριο αυξήσεις «φωτιά». Αυτές αν συγκριθούν με τις αντίστοιχες χρεώσεις του Οκτωβρίου φτάνουν μέχρι και 43%.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις στα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος

Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τα νοικοκυριά κρίνονται πλέον απαγορευτικά. Οι πρώτοι τιμοκατάλογοι που αναρτήθηκαν χθες από τους παρόχους καίνε… Κινούνται ανάμεσα στα 0,26 με 0,36 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και πρόκειται για αυξημένες χρεώσεις της τάξης του 30% και 43%.

Οι πάροχοι πλέον ωθούν τους πελάτες τους στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος με σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου των ανεξάρτητων παρόχων βρίσκεται πλέον σε αυτήν την κατηγορία των προϊόντων.

Η διπλή παρέμβαση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στην ελληνική αγορά έχει το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών – πελατών της στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Συνολικά στη χαμηλή τάση (ανεξάρτητα από την κατηγορία τιμολογίου) ο αριθμός των παροχών της ΔΕΗ ανέρχεται στα 5,4 εκατομμύρια μετρητές, κατέχοντας το 71,34% της αγοράς. Στην εταιρεία εκτιμάται ότι βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός των οικιακών καταναλωτών με πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Συνολικά στην αγορά λιανικής (ΔΕΗ και ανεξάρτητοι πάροχοι) τα ειδικά ή πράσινα οικιακά τιμολόγια είναι 3.087.208 και αποτελούν το 51,79%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο. Στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια βρίσκονται 1.885.702 οικιακές παροχές (31,63%), ενώ στα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος έχουν καταμετρηθεί 988.383 μετρητές (16,58%).

Η ΔΕΗ επιδιώκει με μία ακόμη διπλή παρέμβαση να συγκρατήσει το κύμα των αυξήσεων και να παρασύρει τον ανταγωνισμό σε πιο ήπιες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Ταυτόχρονα επιδιώκει να στρέψει μεγάλο μέρος των πελατών της στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος.

Για τον Νοέμβριο ανακοίνωσε το προϊόν της με σταθερό τιμολόγιο «MyHome Online» στα 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο να διαθέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με τη συγκεκριμένη προσφορά να μένει προς διάθεση έως και τις 31 Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο είχε επίσης προχωρήσει σε απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Και αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση της ΔΕΗ στην αγορά για τον Νοέμβριο.

Η δεύτερη παρέμβαση της έχει να κάνει με το μεγάλο ψαλίδισμα… στις αυξήσεις του πράσινου τιμολογίου ρεύματος. Το γνωστό Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο είναι μόλις 6,2% συγκριτικά με την αύξηση 26% στη χρηματιστηριακή τιμή.

Με αυτές τις κινήσεις της ΔΕΗ, όπως σχολιάζουν και κυβερνητικές πηγές, δίνεται ένα εύλογο περιθώριο και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αποφασίσει το αν θα προχωρήσει και πότε στις επιδοτήσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων ρεύματος.

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