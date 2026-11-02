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Οικονομόπουλος για ΜΚΟ: «Είμαι σε σοκ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν απάτη»

Οικονομοπουλος
clock 09:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι έκπληκτος για την υπόθεση της ΜΚΟ που εκμεταλλευόταν την ευαισθητοποίηση των πολιτών συγκεντρώνοντας δωρεές δήθεν για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με την εκπομπή «MEGA Non Stop», ο τραγουδιστής είχε προσφέρει 13.000 ευρώ για τη στήριξη ενός παιδιού και ενημερώθηκε για την υπόθεση ενώ βρίσκεται στην Αυστραλία.

«Η συγκεκριμένη σελίδα ανέβασε μια φωτογραφία με τη δωρεά που είχε κάνει ο κύριος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος βεβαίως που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα παιδιά και είναι πολλές φορές εκεί πέρα δίπλα και βοηθάει», ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Άλλες φορές δεν θέλει ο άνθρωπος να μπαίνει στη διαδικασία να το επικοινωνεί αυτό δημόσια για τους δικούς του λόγους. Είχαν ανεβάσει λοιπόν τη φωτογραφία του Νίκου Οικονομόπουλου με τη δωρεά που είχε κάνει, συγκεκριμένα ένα ποσό 13.000 ευρώ, για να βοηθήσει αυτό το παιδάκι, γιατί είχε συγκινηθεί πάρα πολύ ο Νίκος», πρόσθεσε.

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Νίκος Οικονομόπουλος Μκο
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