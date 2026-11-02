Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 24χρονος - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής που είχε σημειωθεί στις Τρεις Βαγιές, στο Ηράκλειο, στις 21 Οκτωβρίου, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 24χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 27χρονου.

Ο 24χρονος Σουδανός συνελήφθη χθες, έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Κατά το περιστατικό,ο 27χρονος Παλαιστίνιος είχε δεχθεί επίθεση με αντικείμενα, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του συλληφθέντα αποδίδονται κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οπλοφορία, οπλοχρησία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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