Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – ΔΕΠΑΝΑΛ, φοιτητές και σχολικές καθαρίστριες στο επίκεντρο

Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τοΔημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στη Λότζια, με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και τρία ακόμη ζητήματα προς ενημέρωση και συζήτηση. Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν είναι οι αναμορφώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες υπηρεσιών, όπως η Κοινωνική Ανάπτυξη, ο ηλεκτροφωτισμός και η συντήρηση οχημάτων, καθώς και ο καθορισμός των διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου για τη νέα σχολική χρονιά.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί επίσης η τρίτη παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τέσσερις δρόμους της πόλης, λόγω των έργων επέκτασης του υδραγωγείου από το φράγμα Αποσελέμη. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων και θέματα που αφορούν σχολικά κυλικεία και δημοτικά ακίνητα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τρία θέματα που έχουν ζητηθεί προς συζήτηση.

Η οικονομική έκθεση της ΔΕΠΑΝΑΛ για το 2025 και ο καλλιτεχνικός απολογισμός της προηγούμενης περιόδου, οι συνθήκες στέγασης και ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών, αλλά και οι καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων στις σχολικές καθαρίστριες.

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