Ξυλά: "Δεν θα ρωτήσεις ποτέ έναν άντρα μετά τα 45 “πώς διατηρείσαι τόσο ωραίος”, ενώ μια γυναίκα κατευθείαν θα τη ρωτήσεις"

Η Φαίη Ξυλά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις επαγγελματικές ευκαιρίες των γυναικών στην υποκριτική, αλλά και τις διακρίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.

"Σε σχέση με τις γυναίκες και τους άντρες σίγουρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, δεν θα ρωτήσεις ποτέ έναν άντρα μετά τα 45 “πώς διατηρείσαι τόσο ωραίος”. Ενώ μια γυναίκα κατευθείαν θα τη ρωτήσεις “μα πώς διατηρείσαι τόσο ωραία;”. Δεν έχει τύχει σε κανέναν συνάδελφό μου, που πολλοί είναι πολύ όμορφοι για την ηλικία τους, να τους κάνουν τέτοια ερώτηση. Στις γυναίκες είναι η πρώτη ερώτηση που θα γίνει.

Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Και στα οικονομικά πολλές φορές συμβαίνει αυτό με τους άντρες. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μη συμβαίνει τόσο, αλλά παλαιότερα μπορεί να έπαιζες με έναν συμπρωταγωνιστή της ίδιας ηλικίας, να είχες ίδιο ωράριο εργασίας, πρωταγωνιστές και οι δύο και να έπαιρνε πέντε ευρώ πάνω από σένα. Αλλά γιατί;", είπε χαρακτηριστικά.

"Συμβαίνει πιο συχνά αυτό, να είναι μια γυναίκα με έναν μικρότερο άντρα, αλλά δεν έχει αλλάξει το να σχολιαστεί. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Νομίζω ότι οι γυναίκες ακόμα έχουν να διεκδικήσουν πολλά στην Ελλάδα. Έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι μόνο οι γυναίκες. Γενικά γίνονται διακρίσεις στην Ελλάδα και στις γυναίκες και στα άτομα που έχουν διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Υπάρχει και ρατσισμός ανάλογα με την καταγωγή. Από πού είσαι, από πού ήρθες. Ακόμα έχουμε πολλά να λύσουμε", πρόσθεσε.

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