Αυστραλία: Εκατομμύρια χέλια γύρω από ένα υποθαλάσσιο βουνό (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο εκτυλίσσεται κάθε χρόνο στα βαθιά, σκοτεινά νερά του ωκεανού, νότια της Τασμανίας, στην Αυστραλία. Εκατομμύρια χέλια συγκεντρώνονται γύρω από ένα απομονωμένο υποθαλάσσιο βουνό, σχηματίζοντας μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ψαριών που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στα βάθη των ωκεανών.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα ζώα συρρέουν εκεί για να αναπαραχθούν, αν και ο ακριβής λόγος για τον οποίο επιλέγουν το συγκεκριμένο σημείο παραμένει μυστήριο. Το υποθαλάσσιο βουνό ονομάζεται Patience Seamount και βρίσκεται μέσα στο θαλάσσιο πάρκο Χιούον, νότια της Τασμανίας, αναφέρει το Science Alert.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Royal Society Open Science, στην κορύφωση της ετήσιας συγκέντρωσης ο αριθμός των χελιών μπορεί να φτάνει τα 2,8 εκατομμύρια, με συνολικό βάρος που ξεπερνά τους 3.500 τόνους. Τα χέλια ανήκουν στο βαθύβιο είδος Diastobranchus capensis.

Παρότι τα υποθαλάσσια βουνά αποτελούν συχνά σημεία συγκέντρωσης θαλάσσιων οργανισμών, η παρουσία εκατομμυρίων ψαριών γύρω από έναν τόσο μικρό γεωλογικό σχηματισμό θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Το Patience Seamount καλύπτει έκταση μόλις δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση των χελιών μπορεί να εκτείνεται σε μήκος τριών χιλιομέτρων, πλάτος δύο χιλιομέτρων και ύψος 150 μέτρων πάνω από τον πυθμένα.

Καταγράφοντας το φαινόμενο

Οι ασυνήθιστα μεγάλες συγκεντρώσεις χελιών στην περιοχή είχαν αναφερθεί από αλιείς ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ωστόσο, μόλις το 2007 επιστήμονες του αυστραλιανού ερευνητικού οργανισμού CSIRO κατέγραψαν για πρώτη φορά το φαινόμενο με υποβρύχια κάμερα.

Ακολούθησαν νέες έρευνες, οι οποίες αποκάλυψαν ότι τα χέλια παραμένουν στην περιοχή όλο τον χρόνο, αλλά ο πληθυσμός τους αυξάνεται σημαντικά κατά το φθινόπωρο του νότιου ημισφαιρίου, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Για τη νέα μελέτη, ομάδα με επικεφαλής τον θαλάσσιο επιστήμονα Μπεν Σκόουλντινγκ πραγματοποίησε σειρά ερευνών από το 2023 έως το 2025, χρησιμοποιώντας σόναρ και υποβρύχιες κάμερες.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η συνολική βιομάζα των χελιών αυξάνεται από περίπου 750 τόνους τον Μάρτιο σε περισσότερους από 3.500 τόνους τον Μάιο. Συνδυάζοντας τα νέα δεδομένα με παλαιότερες παρατηρήσεις, οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η συγκέντρωση διατηρείται από τον Δεκέμβριο έως τον Αύγουστο, πολύ περισσότερο από όσο περίμεναν.

Το μυστήριο της αναπαραγωγής

Οι ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση σχετίζεται με την αναπαραγωγή. Θηλυκά χέλια που εξετάστηκαν έφεραν ανεπτυγμένα αυγά, ενώ πολλά είχαν άδειο στομάχι, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να σταματούν να τρέφονται καθώς προετοιμάζονται να γεννήσουν.

Παραμένει επίσης άγνωστο γιατί τα ζώα επιλέγουν το Patience Seamount, ενώ περίπου 120 γειτονικά υποθαλάσσια βουνά διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Μία πιθανή εξήγηση σχετίζεται με τη θέση του κοντά στην υφαλοκρηπίδα και τα θαλάσσια ρεύματα.

Η ανακάλυψη αναδεικνύει παράλληλα τη σημασία της προστασίας των βαθύτερων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η περιοχή είχε υποστεί στο παρελθόν τις συνέπειες της αλιείας με συρόμενα εργαλεία βυθού, αλλά πλέον παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης, με την επιστροφή ζωντανών κοραλλιών και την αύξηση ορισμένων πληθυσμών ψαριών.

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