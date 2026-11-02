ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Οι καταγγελίες για τη σύντροφο του αρχηγού και η υπόθεση του Παναγιώτη – Ραφαήλ

Νέες σοβαρές αποκαλύψεις για τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά» φέρνουν στο φως στοιχεία που συνδέουν την οργάνωση με φερόμενη απάτη σε βάρος οικογενειών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό ενδελεχή διερεύνηση, καθώς αναδεικνύεται η εκμετάλλευση της αγωνίας των γονέων για οικονομικό όφελος μέσω εράνων και φιλανθρωπικών εκκλήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου φερόμενου επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελίας πριν από οκτώ χρόνια για υπεξαίρεση χρημάτων που προορίζονταν για τη φροντίδα άρρωστου παιδιού.

Η καταγγελία περιγράφει ότι η 35χρονη προσέγγιζε πολίτες παρουσιάζοντας ψευδώς ότι εκπροσωπεί την εν λόγω οργάνωση, ζητώντας χρήματα για άμεση νοσηλεία παιδιού στο εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Τα χρήματα που συγκέντρωσε δεν αποδόθηκαν ποτέ στον φιλανθρωπικό φορέα, με την υπόθεση να οδηγείται στα δικαστήρια.

Παρέμβαση στο μεγάλο έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι το κύκλωμα προσπάθησε να παρέμβει και στον πανελλαδικό έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, το παιδί που είχε συγκινήσει το κοινό με την ανάγκη για εξειδικευμένη θεραπεία στο εξωτερικό. Η επίσημη συλλογή δωρεών είχε ανατεθεί στο σωματείο MDA Hellas, το οποίο υποστηρίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέλη της υπό έρευνα οργάνωσης κάλεσαν τους πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα, αλλά να τα δίνουν σε δικό τους σωματείο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την «οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ». Μάλιστα, είχαν τοποθετηθεί κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οι μέθοδοι του κυκλώματος δεν περιορίζονταν στις διαδικτυακές εκκλήσεις, καθώς φέρεται να αξιοποιούσαν και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για να προσελκύουν δωρεές. Σε εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες είχαν τοποθετηθεί ειδικά κουτιά συλλογής χρημάτων υπέρ παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, εκμεταλλευόμενοι τη δημοφιλία και τη συμμετοχή του κοινού.

Κατακράτηση έως και του 100% των δωρεών



Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Από τους οικονομικούς ελέγχους προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος παρακρατούσαν το 80% έως 100% των συλλεγέντων ποσών. Ενδεικτικά, σε περίπτωση όπου συγκεντρώθηκαν 340.000 ευρώ αποδόθηκαν μόλις 55.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση εισπράχθηκαν 74.000 ευρώ χωρίς να δοθεί κανένα ποσό στους δικαιούχους.

Για την απόσπαση των χρημάτων χρησιμοποιούνταν κουμπαράδες σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα, ενώ ζητούνταν από δωρητές να φωτογραφίζονται για τη δημιουργία ψευδούς εικόνας διαφάνειας. Παράλληλα, το κύκλωμα επιχείρησε να εκμεταλλευτεί ακόμη και τραγικά γεγονότα επικαιρότητας, καλώντας τους πολίτες να απευθύνονται στις δικές του γραμμές υποστήριξης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για διοχέτευση και νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει εμπλοκή των κατηγορουμένων σε κυκλώματα χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

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