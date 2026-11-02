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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Τρεις νέες καραβιές με 177 άτομα

μετανάστες
clock 08:37 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ασταμάτητες είναι τα τελευταία 24ωρα οι αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, με το ένα περιστατικό να διαδέχεται το άλλο, και τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Σήμερα (Δευτέρα 2/10) τα ξημερώματα σήμανε νέος συναγερμός με συνολικά 122 άτομα να φτάνουν στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Συγκεκριμένα, 79 άτομα εντοπίστηκαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ακόμη 43 στην παραλία της Τρυπητής. Στην Τρυπητή μάλιστα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού κάποιων αλλοδαπών από δύσβατο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα νέο περιστατικό απασχόλησε το λιμενικό, αυτή τη φορά, στην Αρβη του Δήμου Βιάννου, με συνολικά 55 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα και 4 παιδιά.

Οι μετανάστεςμεταφέρθηκαν στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Χθες Κυριακή (1/10) οι αφίξεις άγγιξαν σχεδόν τις 600. 

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