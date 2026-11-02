Κρήτη: Την ξυλοκόπησαν σύζυγος και πεθερός μπροστά στα παιδιά της!

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές στα Χανιά, αυτή τη φορά στην Κίσσαμο, με θύμα μία γυναίκα που φέρεται να δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 41χρονος σύζυγός της και ο 72χρονος πατέρας του φέρονται να της επιτέθηκαν και να την χτύπησαν μέσα στο σπίτι τους μπροστά μάλιστα στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να συλληφθούν και οι δύο άνδρες.

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