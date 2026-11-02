ΔΕΥ.02 Νοε 2026 12:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Την ξυλοκόπησαν σύζυγος και πεθερός μπροστά στα παιδιά της!

απόγνωση
clock 09:44 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές στα Χανιά, αυτή τη φορά στην Κίσσαμο, με θύμα μία γυναίκα που φέρεται να δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο 41χρονος σύζυγός της και ο 72χρονος πατέρας του φέρονται να της επιτέθηκαν και να την χτύπησαν μέσα στο σπίτι τους μπροστά μάλιστα στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. 

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να συλληφθούν και οι δύο άνδρες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο 24χρονος - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό

Κρήτη - μεταναστευτικό: Τρεις νέες καραβιές με 177 άτομα

Κρήτη: Το αυτοκίνητο... κατέληξε στην κολώνα (εικόνα)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ενδοοικογενειακη Βια Σύλληψη Κίσσαμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis