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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ο 14χρονος στο νοσοκομείο, στα κρατητήρια η μητέρα και ο φίλος του

ανηλικος αλκοολ
clock 09:52 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο της Σητείας μεταφέρθηκε ένας 14χρονος, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με την παρέα του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ένας 16χρονος από την παρέα προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ της περιοχής, προκειμένου να το καταναλώσουν μαζί με τους φίλους του.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο 14χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομίο.

Εκεί οι γιατροί τού παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και, αφού η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε περαιτέρω ανησυχία, ο ανήλικος πήρε εξιτήριο.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε τρεις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 16χρονος που φέρεται να αγόρασε τη βότκα, η 45χρονη μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, αλλά και ο 37χρονος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, από το οποίο έγινε η προμήθεια του αλκοόλ.

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