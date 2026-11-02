Δύο χρόνια χωρίς τον Νίκο Ψιλάκη - Η Κρήτη τον θυμάται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Κρήτη έχασε τον Νίκο Ψιλάκη, έναν από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της κρητικής παράδοσης.

Ο Νίκος Ψιλάκης, έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου 2024, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και ένα ανεκτίμητο έργο, ταυτίζοντας τη ζωή του με την έρευνα, την καταγραφή και την ανάδειξη του κρητικού πολιτισμού.

Δημοσιογράφος με βαθιά δεοντολογία, συγγραφέας με σπάνια ευαισθησία και ερευνητής με ακατάβλητο πάθος, ο Νίκος Ψιλάκης κατάφερε να διασώσει την ψυχή της Κρήτης. Από τις λαϊκές τελετουργίες και τη θρησκευτική παράδοση μέχρι τα μυστικά της κρητικής διατροφής —την οποία ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο— το έργο του υπήρξε μνημειώδες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τιμήθηκε με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το κορυφαίο έργο του «Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης», καθώς και με το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων από τη δημοσιογραφική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ακόμα και μετά την απώλειά του, η πνευματική του παρουσία παραμένει ζωντανή.

Το έργο του συνεχίζει να εκδίδεται, να διαβάζεται και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Δύο χρόνια μετά, η Κρήτη θυμάται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν ευπατρίδη των γραμμάτων που δίδαξε ήθος, αγάπη για τον τόπο και προσήλωση στην ιστορία και τον πολιτισμό.

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