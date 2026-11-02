Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο: Οι προτεραιότητες των υπουργείων και τα νομοσχέδια στην ατζέντα

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Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις νομοσχεδίων και παρεμβάσεων από μέλη της κυβέρνησης.

Η συζήτηση για τις προτεραιότητες των υπουργείων θα γίνει μετά τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο προγραμματισμός της κυβερνητικής δράσης για το επόμενο διάστημα, με συγκεκριμένα πεδία ευθύνης ανά υπουργείο.

Οι κυβερνητικές προτεραιότητες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο έως το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Οι εισηγήσεις θα γίνουν από τους αρμόδιους υπουργούς, στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης των κυβερνητικών στόχων.

Η συνεδρίαση έχει χαρακτήρα συντονισμού, καθώς κάθε υπουργείο καλείται να παρουσιάσει τις βασικές του προτεραιότητες και τις παρεμβάσεις που προωθούνται. Το πλαίσιο που περιγράφεται στην ατζέντα δείχνει έμφαση σε χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα παραδοτέα, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για επιμέρους τομείς πέραν των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Αστικές συγκοινωνίες και αγορά εργασίας

Στα θέματα της συνεδρίασης περιλαμβάνεται παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα τις αστικές συγκοινωνίες, υπό τον τίτλο «Απτή πρόοδος και μέλλον».

Σημαντική θέση στην ατζέντα έχει και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η υπουργός Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει ρυθμίσεις για τους κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εντάσσεται στα θέματα που φέρνει προς παρουσίαση η κυβέρνηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αντικείμενο αλλαγές που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την εργασία μέσω πλατφορμών.

Δικαστική Αστυνομία και αντιντόπινγκ

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Τα δύο αυτά νομοθετικά θέματα αφορούν διαφορετικά πεδία πολιτικής, τη λειτουργία θεσμών της Δικαιοσύνης και το πλαίσιο του αθλητισμού, όμως εντάσσονται στο ίδιο πακέτο παρουσιάσεων που θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ερανιστικά νομοσχέδια από Εσωτερικών και Ανάπτυξης

Την ατζέντα συμπληρώνει η παρουσίαση ερανιστικών νομοσχεδίων από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο συγκέντρωσης των βασικών κυβερνητικών εκκρεμοτήτων και παρεμβάσεων που προωθούνται το προσεχές διάστημα, με το βάρος να πέφτει τόσο στις προτεραιότητες ανά υπουργείο όσο και στα νομοσχέδια που θα μπουν στην κυβερνητική ατζέντα.